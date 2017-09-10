haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynuyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan Milinkovic’in pasında ceza sahası içinde Skuletic’in vuruşunda seken topu Ahmet İlhan, ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada Sosa’nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.
42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz, müsait pozisyonda vuruşunu yapamayınca defans araya girdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Mustafa Akbaş, xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Kucka xx, Okay xx, Sosa xx, Olcay xx, Yusuf Yazıcı xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Estabean, Kamil Ahmet, Hubocan, Abdülkadir, Bongonda, Onazi, Rodellaga, Castillo, Bero, N’Doye
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Politevich xx, Claro xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx, Khalili xx, Ahmet İlhan xx, Manu xx, Milinkovic xx, Skuletic xx
Yedekler: Nihat, Orhan, N’Diaye, Halil, Zeki, Guidileye xx, Mehmet Taş, Sedar, Paraiba, Muriqi
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gol: Ahmet İlhan (dk. 6) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Kucka, Uğur (Trabzonspor), Claro, Manu (Gençlerbirliği)