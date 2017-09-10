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10 Eylül 2017 17:52

Süper Lig

Trabzonspor, Süper Lig’in 4.

Süper Lig

10 Eylül 2017 17:52

haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynuyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan Milinkovic’in pasında ceza sahası içinde Skuletic’in vuruşunda seken topu Ahmet İlhan, ağlara gönderdi. 0-1


23. dakikada Sosa’nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.


42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz, müsait pozisyonda vuruşunu yapamayınca defans araya girdi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx


Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Mustafa Akbaş, xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Kucka xx, Okay xx, Sosa xx, Olcay xx, Yusuf Yazıcı xx, Burak Yılmaz xx


Yedekler: Estabean, Kamil Ahmet, Hubocan, Abdülkadir, Bongonda, Onazi, Rodellaga, Castillo, Bero, N’Doye


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Politevich xx, Claro xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx, Khalili xx, Ahmet İlhan xx, Manu xx, Milinkovic xx, Skuletic xx


Yedekler: Nihat, Orhan, N’Diaye, Halil, Zeki, Guidileye xx, Mehmet Taş, Sedar, Paraiba, Muriqi


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Ahmet İlhan (dk. 6) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Kucka, Uğur (Trabzonspor), Claro, Manu (Gençlerbirliği)




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