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10 Eylül 2017 18:57

Süper Lig

Trabzonspor, Süper Lig’in 4.

Süper Lig

10 Eylül 2017 18:57

haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Abdülkadir’in ara pasında ceza sahası içi kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Olcay meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Johannes Hopf’da kaldı.


68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olcay’ın sert vuruşunda kaleci Hopf topu çeldi.


84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hugo Rodallega düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1


90. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Onazi kaleciyi de çektikten sonra topu ağlara gönderdi. 3-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx


Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Mustafa Akbaş, xx, Uğur Demirok xx (Abdülkadir dk. 46 xxx), Mas xx, Kucka xx, Okay xx, Sosa xx, Olcay xx (Rodellaga dk. 82 xx), Yusuf Yazıcı xx, Burak Yılmaz xx (Onazi dk. 88 xx)


Yedekler: Estabean, Kamil Ahmet, Hubocan, Bongonda, Castillo, Bero, N’Doye


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Politevich xx, Claro xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx, Khalili xx, Ahmet İlhan xx, Manu xx (Paraiba dk. 55 xx), Milinkovic xx (Guidileye dk. 55 x), Skuletic xx (Vedat Muriqi dk. 70 xx)


Yedekler: Nihat, Orhan, N’Diaye, Halil, Zeki, xx, Mehmet Taş, Sedar


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Ahmet İlhan (dk. 6) (Gençlerbirliği), Olcay (dk. 53), Hugo Rodallega (dk. 84), Onazi (dk. 90) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Kucka, Uğur, Okay (Trabzonspor), Claro, Manu, Paraiba, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan, Hopf, Khalili (Gençlerbirliği)




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