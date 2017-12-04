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04 Aralık 2017 20:53

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

04 Aralık 2017 20:53

haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


27. dakikada omuzundan sakatlanan Durica’nın yerine Mas oyuna dahil oldu.


38. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağından Celustka’nın yerden pasında ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Deniz Kadah’ın şutu Okay’dan geri döndü.


41. dakikada Onazi’nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhnat’ın üzerinden ağalarla buluştu. 1-0



Stat: Medicap Park Stadyumu


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx


Trabzonspor: Onur x, Pereira xx, Hubocan xx, Durica x (Mas dk. 27 x), Mustafa Akbaş x, Okay xx, Onazi xx, Yusuf Yazıcı x, Castillo x, Burak Yılmaz xx, N’Doye x


Yedekler: Esteban, Kalim Ahmet Çörekçi, Bongonda, Volkan Şen, Olcay Şahan, Abdulkadir Ömür, Bero, Rodallefga, Kucka


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Antalyaspor: Ferhat x, Diego xx, Chico xx, Sakıp xx, Celustka xx, Charles x, Vaingueur x, Yekta Kurtuluş x, Maicon x, Eto’o x, Deniz Kadah x


Yedekler: Boffin, Ozan, Yusuf Çelik, Nazım Sangare, El Kabir, Aydın Karabulut, Harun, Emre Güral


Teknik Direktör: Leonardo


Gol: Burak Yılmaz (dk. 41) (Trabzonspor)


Sarı kart: Pereira (Trabzonspor)




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