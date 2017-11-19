Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Osmanlıspor: 2 (İlk yarı)

haftasında Trabzonspor, Osmanlıspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7.dakikada sağ kanattan Josue’nin kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran ön direkte kafa vuruşunu yaparak topu kaleci Onur Kıvrak’ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1
18. dakikada Pereira’nın uzun kullandığı taç atışında Dame N’Doye ceza alanı içinde topu kafayla arka bölüme Jan Durica’ya indirdi. Jan Durica, voleyle vuruşunda ise kaleci Hakan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
28. dakikada Osmanlıspor’un sol kanattan kullandığı korner atışında Anıl Karaer’in kafa vuruşunda kaleci Onur’un çizgi üzerinde çıkardığı top Pereira’nın sırtına çarparak filelere gitti. 0-2
35. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Castillo’nun pasında topla buluşan N’Doye’nin müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’ın sağından auta çıktı.
39. dakikada Castillo’nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde N’Doye’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-2
41. dakikada Onazi’nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın ceza sahasına girerek sert şutunda top filelere gitti. 2-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Durica xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Onazi xx, Bero xx, Yusuf Yazıcı x, N’Doye xx, Castillo xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Sosa, Volkan Şen, Batuhan, Hubocan, Adulkadir Ömür, Rodallega, Kucka
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxsö xx, Pinto x (Anıl Karaer dk. 15 xx), Lawal x, Musa Çağıran xx, Josue x, Serdar Gürler x, Regattin x, Aminu x,
Yedekler: Karcemarskas, Cıkalleshi, Özer Hurmacı, Turgay Hasan Kılıç, Prochazka, Doukara, Koray, Sadeghian
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Musa Çağıran (dk. 7), Pereira (dk. 28 k.k.) (Osmanlıspor), N’Doye (dk. 39), Burak Yılmaz (dk. 41) Trabzonspor
Sarı Kartlar: Bero, Yusuf Yazıcı, Pereira (Trabzonspor)