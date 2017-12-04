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04 Aralık 2017 22:05

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

04 Aralık 2017 22:05

haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Antalyaspor sahasından gönderilen uzun pasta kaleci Onur’u geçen Maicon, sol çapraza indi. Boş kaleye göndermek istediği topa müdahale eden Mas tehlikeyi önleyerek meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


57. dakikada Eto’o’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maicon kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


59. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren N’Doye’nin vuruşunda Diego’ya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


64. dakikada Onazi’nin pasında ceza sahası içinde topu önüne alan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat’ta kaldı.


73. dakikada Abdulkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı’nın paslaşmasında meşin yuvarlağı önüne alan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.


88. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağından Burak Yılmaz’ın pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağa gelişine vuran Yusuf Yazıcı’nın şutu kaleci Ferhat’dan döndü. Dönen topu Burak Yılmaz ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Medicap Park Stadyumu


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Samet Çiçek xxx


Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan xx (Olcay Şahan dk. 89 ?), Durica x (Mas dk. 27 xx), Mustafa Akbaş xxx, Okay xx, Onazi xx, Yusuf Yazıcı xx, Castillo x (Abdulkadir Ömür dk. 46 xx), Burak Yılmaz xxx, N’Doye xx


Yedekler: Esteban, Kalim Ahmet Çörekçi, Bongonda, Volkan Şen, Bero, Rodallefga, Kucka


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Antalyaspor: Ferhat xx, Diego xx, Chico xx, Sakıp xx, Celustka xx, Charles x, Vaingueur x, Yekta Kurtuluş x (El Kabir dk. 63 x), Maicon x (Aydın Karabulut dk. 89 ?), Eto’o xx (Emre Güral dk. 70 x), Deniz Kadah x


Yedekler: Boffin, Ozan, Yusuf Çelik, Nazım Sangare, Harun


Teknik Direktör: Leonardo Araujo


Goller: Burak Yılmaz (dk. 41 ve 88), N’Doye (dk. 59) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Pereira, Mustafa Akbaş, Onazi (Trabzonspor), Vaingueur, Sakıp, Diego (Antalyaspor)




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