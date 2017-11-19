Süper Lig: Trabzonspor: 4- Osmanlıspor: 3 (Maç sonucu)

haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 4-3 kazandı
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içine giren Serdar Gürler’in arka direğe çıkardığı topu Pereire kendi kalesine gönderdi. 2-3
67. dakikada Mas’ın sol taraftan yerden pasında kale sahasındaki Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan’dan döndü.
70. dakikada N’Doye’nin vuruşunda savunmadan dönen top ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yusuf Yazıcı’nın önüne düştü. Ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Hakan’ın sağından ağalarla buluşturdu. 3-3
83. dakikada Özer Hurmacı’nın ceza sahası içinde sert şutunu kaleci Onur kornere çıkardı.
90+1. dakikada hakem Ümit Öztürk, Numan’ın Burak Yılmaz’a yaptığı harekete penaltı olarak değerlendirdi.
90+3. dakikada peantıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Hakan’ın solundan ağalarla buluşturdu. 4-3
Stat: Medical Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Durica xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Onazi xx, Bero xx (Sosa dk. 46 xx), Yusuf Yazıcı xx (Kucka dk. 76 x), N’Doye xx (Rodallega dk. 71 x), Castillo xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi,Volkan Şen, Batuhan, Hubocan, Adulkadir Ömür
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxsö xx, Pinto x (Anıl Karaer dk. 15 xx), Lawal x, Musa Çağıran xx, Josue x (Özer Hurmacı dk. 71 x), Serdar Gürler x, Regattin x, Aminu x (Doukara dk. 76 x)
Yedekler: Karcemarskas, Cıkalleshi, Turgay Hasan Kılıç, Prochazka, Koray, Sadeghian
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Musa Çağıran (dk. 7), Pereira (dk. 28 ve 57 k.k) (Osmanlıspor), N’Doye (dk. 39), Burak Yılmaz (dk. 41 ve 90+3 pen.), Yusuf Yazıcı (dk. 70) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Bero, Yusuf Yazıcı, Pereira, Sosa (Trabzonspor), Lawal, Numan (Osmanlıspor)