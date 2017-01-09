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09 Ocak 2017 12:37

Sürmene’deki orman yangını uzmanlar tarafından incelenecek

Sürmene’deki orman yangını uzmanlar tarafından incelenecek

09 Ocak 2017 12:37

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çıkan ve pazar sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili uzmanların bölgele incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan heyetin, tartışmalara konu olan sarı çamların zarar gördüğü orman yangını sahasında incelemelerde bulunarak bir rapor hazırlayacağı kaydedildi.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Ömer Üçler, Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde önceki gece çıkan orman yangınında yaklaşık 15-20 hektarlık ormanlık alanın yandığını hatırlattı. Türkiye genelinde özellikle sosyal medyada tartışmalara konu olan orman yangınında zarar gören sarı çamların sadece Sürmene Çamburnu mevkiinde değil yörede Rize Fındıklı ile Artvin’in Arhavi ilçesindeki sahil kesiminde de görüldüğüne dikkat çeken Üçler "Sarıçam’ın dünyada geniş bir yayılımı var. Baltık ülkelerinden Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya Federasyonu’nda Sibirya Bölgesinde daha güneye indiğimizde ise Türkiye’ye kadar geniş bir yayılımı var. Ülkemizde Kars, Sarıkamış’tan batıda Bursa, güneyde ise Kayseri’ye kadar gösteren bir yayılışı mevcut. Karadeniz Bölgesi’nde Karadeniz sıra dağlarının, Karadeniz’in özellikle içe bakan yamaçlarında ağırlıklı olarak yayılış gösterir. Bu yayılış en güneyinde Kayseri Pınarbaşı’na kadar gidiyor. Bu bölgede yangına konu olan bölgenin önemi, genel olarak bakıldığında Sarıçam, yukarı rakımlarda yayılış gösteriyor, Sürmene Çamburnu’nda ise Sarıçam’ın denize kadar sıfır metre rakıma kadar indiğini görüyoruz. Yine bölgemize Arhavi-Fındıklı arasında Sarıçam’ın denize kadar indiğini görüyoruz. Bu anlamda bakıldığında Çamburnu bölgesi Sarıçam’ın doğal yayılışı içerisinde denize kadar indiği dolayısıyla bu anlamda önem taşıyan bir bölge konumunda" dedi.
Bölgenin özelliği gereği ekolojik durumu bakımından kendini yenilemeye müsait olduğunu ifade eden Üçler, “Bölgenin özelliği gereği ekolojik durumu kendisini daha yenilemeye müsaittir. Bölgede yağış ve nem fazla. Karadeniz Bölgesi vejetasyon (bitki sosyolojisi) bakımından daha zengin, dolayısıyla kendini daha kolay yenileme özelliğine sahip. O açıdan baktığımızda yangının olduğu bölgede kendisini toparlayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ali Ömer Üçler, yangının çıkış sebebini ve yanan bölgenin yangından ne kadar zarar gördüğünü bilemediklerini ancak yapılacak bir inceleme ile bunların ortaya çıkarılacağını belirterek orman yangını sahasında incelemelerde bulunarak bir rapor hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.



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