Suudi Arabistan’dan sonra şimdi de Kuveyt’ten geldiler

Önceki akşam Suudi Arabistan’ın Riyad kentinden Trabzon’a direk uçak seferlerinin başlamasının ardından bugün de Kuveyt’ten gelen uçak 120 yolcusu ile Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Arap turistler ve uçağın mürettebatı apronda çiçeklerle karşılandı.

Trabzon’da Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler turizm sezonunun hareketlenmesine yol açtı. Suudi Arabistan Flynas Havayolları’nın önceki gün Trabzon’a direkt seferlerini başlatmasının ardından bir diğer Körfez ülkesi Kuveyt’ten de Kuwait Airways bugün öğle saatlerinde ilk turist kafilesini Trabzon’a getirdi. 120 yolcusu ile Trabzon Havalimanı’na iniş yapan uçaktan inen Arap turistler ve uçağın mürettebatı apronda çiçeklerle karşılandı. Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ve beraberindekiler uçaktan inen yolculara çiçek verirken, uçuşların yoğunlaşarak devam edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten Trabzon’a haftada 5 sefer düzenlenecek

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, “Uçak 120 yolcusuyla Kuveyt’ten geldi. Trabzon Havalimanımıza dış hatlardan gelen uçuşların artacak olacak olması bu yıl açısından bizim için çok önemliydi. 2018 yılı Trabzon turizmi açısından çok yoğun geçeceğine inanıyorduk. Bunun da ilk göstergeleri olarak Perşembe günü Flynas Suudi Havayolları ile direkt uçuşlarına Trabzon’a yıl boyunca haftada iki seferle devam edecekken şimdi ikincisi Kuwaıt Aırways ilk defa Trabzon’a direkt uçuşlarla haftada üç seferle sezon boyunca devam edecek. Gelen yolcu uçaklarının dışında ayrıca başka uçakların da Trabzon’a ineceğini biliyoruz. Özellikle Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere Kuwait Airways direkt seferlerini Kuveyt’ten Trabzon’a gerçekleştirmiş olacak. Bu bizim şehrimiz, bölgemiz için çok önemli. Gelen turistleri burada ağırlamak Trabzon’dan memnun olarak ayrılmalarını sağlamak şehrimize gelecek olan turist sayısını daha artıracaktır diye düşünüyoruz. Geçen yıl dış hatlardan şehrimize gelen toplam uçak sayısı 869 civarındaydı. Şu an gelen uçaklar bu bize bu sayının artacağını gösteriyor” dedi.

Bu kez pilot olarak geldi

Uçağın kaptan pilotu Alahmad Fahed ise Trabzon’a daha önce geldiğini ancak bir uçağı kullanan pilotu olarak ilk kez geldiğini belirterek “Trabzon’a daha önce tatil için gelmiştim ancak sefer için ilk kez geliyorum. Trabzon çok güzel bir şehir, zaten daha önce de görmüştüm. Kuveyt’ten geliyoruz. Yolculuğumuz çok keyifli geçti. İnşallah yaz boyunca böyle sorunsuz bir şekilde uçuşlarımızı yaparız. Uzungöl’ü biliyorum Of’a gittim. Birkaç sene önce eşimle beraber gelmiştim ve çok mutlu olmuştum. Şu an burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Kuveyt’deki Havalimanımızdaki görevlilerimiz Trabzon’un ne kadar güzel bir kent olduğundan zaten yolcularımıza bahsettiler” diye konuştu.