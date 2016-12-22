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22 Aralık 2016 14:50

Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkılan bina sayısı 533’e yükseldi

Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkılan bina sayısı 533’e yükseldi

22 Aralık 2016 14:50

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Tabakhane kentsel dönüşüm alanında kamulaştırılan binaların yıkımına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkım çalışmalarına Hacıkasım mevkiinde devam edildi. Son iki haftada gerçekleştirilen çalışmalarla Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılan binaların sayısı 533’e yükseldi.
Tabakhane kentsel dönüşümü ile ilgili yaptığı değerlendirmede bölgede kamulaştırma çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, çalışmalara aralıksız olarak devam ettiklerini söyledi. Alanda bulunan 670 binadan 654’ün kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Tabakhane kentsel dönüşümü büyük bir alanı kapsayan, yüksek maliyetli dev bir yatırımdır. Alanda kamulaştırma işlemleri henüz tamamlanmamış olan sadece 16 bina kaldı. Kamulaştırılan binaların yıkımını süratle gerçekleştiriyoruz. Son 16 binanın kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla alandaki yıkımlar tamamlanacak ve uygulama projesinin yapımına başlanacaktır. Bölgede uygulanacak olan rekreasyon projesi de TOKİ tarafından hazırlanarak Belediyemize teslim edilmiştir. Yakın geçmişte gece kondu alanı olan Tabakhane Vadisi, büyük bir sosyal yaşam alanı olarak Trabzon’umuza kazandırılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.



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