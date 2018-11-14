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Tabakhane Köprüsü'nün çıkışında yol çöktü

Trabzon’un Ortahisar ilçesi tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışında 2 gündür süren yağışlı hava nedeniyle yol çöktü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışında 2 gündür süren yağışlı hava nedeniyle yol çöktü.


Alınan bilgiye göre, tarihi Tabakhane Köprüsü'nün Tabakhane Camisi tarafındaki çıkışında bugün saat 16.15 sıralarında yol çöktü. Yolun çökmesinde Tabakhane Vadisi Peyzaj Projesi ve Boztepe Bağlantı Yolu inşaatının da etkili olduğu belirtilirken, yol tedbir amacıyla trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede inceleme başlatırken, çökmeden tarihi köprünün zarar görmesinden endişe ediliyor.

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