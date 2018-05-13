Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 76 - Muratbey Uşak: 91

haftasında Trabzonspor Basketbol ile Muratbey Uşak karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Muratbey Uşak 91-76 kazandı.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Semih Vural xx, Mehmet Karabilecen xx
Trabzonspor Basketbol: Burak Eşlik xxx 25, Alper Saruhan xxx 18, Eldridge xx 13, Bora Hun Paçun xxx 14 , Yiğit Özkan x 4, Kaan Konak x 2
Muratbey Uşak: Carmichael xxx 34, Murat Kozan xxx 16, Tayfun Erülkü xxx 14, Calloway xx 10, Özcan Sürücü xx 8, Şafak Edge xx 7, Süleyman Yavaş x 2 Efe x, Mehmet Erim x, Yuğut Özovalı x
1. Periyot: 26-20 (Muratbey Uşak Lehine)
Devre : 43-40 (Muratbey Uşak Lehine)
3.Periyot: 73-61 (Muratbeş Uşak Lehine)