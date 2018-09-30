Takla attığı otomobili bırakıp kaçtı

Karadeniz Sahil Yolu'nda takla atan otomobilin sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 61 AG 153 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Aynı istikamette seyir halinde bulunan Volkan Tuncel yönetimindeki 61 VT 661 plakalı otomobile çarpan otomobil takla attı. Kendi çabasıyla araçtan çıkan kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı. Yol ortasında takla atan otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.