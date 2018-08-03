Tayland, Doğu Karadeniz ile işbirliğini geliştirmek istiyor

Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO ve DKİB yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı görüşmede Büyükelçi Ekarohit’e Trabzon ve bölgeyle ilgili bilgiler verdi. Hacısalihoğlu, yapılacak karşılıklı programlarla ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, “Dünyanın bilinen en eski şehirlerinden biri olan Trabzon, binlerce yıldır ticaret yapılan bir kent. Son dönemde sanayi yatırımları da ön plana çıkıyor. Şehirdeki 4 adet organize sanayi bölgesinin yanı sıra, 3 bin dönüm arazi üzerine kurulacak olan ve orta ve yüksek teknolojik ürünlerin üretileceği Yatırım Adası projesi başlamak üzere. Yatırım Adası, Rusya, Kafkasya, İran başta olmak üzere Trabzon’un geniş hinterlandına hitap edecek çok önemli bir proje. Ayrıca deniz yoluyla tüm dünyaya bağlantısı bulunuyor. Teknoloji firmalarınızı burada yatırıma davet ediyoruz” dedi.

Hacısalihoğlu, Tayland’ın turizmde önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Trabzon ve Doğu Karadeniz de özellikle doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih ve kültür açısından çok değerli bir bölge. Tarih ve kültür turizmini seven Taylandlıları bölgemize bekliyoruz. Trabzon ayrıca 3 üniversitesi ve 70 bin öğrencisiyle bir eğitim şehri. Bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri. Fındık, çay ve su ürünleri başta olmak üzere tarım ve hayvancılıkta da önemli değerler barındırıyor” diye konuştu.

Hacısalihoğlu, Tayland’daki turizm fuarlarına katılmak ve ticaretin geliştirilmesi için bir ticaret heyetiyle bölgeye ziyaret düzenlemek istediklerini vurguladı.

Ekarohit: “Taylandlı turistler Doğu Karadeniz’e yönlendirilmeli"

Tayland Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit ise, Tayland ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinde 60’ıncı yılı kutladıklarını belirterek, "Bu sürede ticaret değil, turizmde de gelişmeler oldu. Tayland’da turizmin yanı sıra ilaç, iletişim ve yönetim elemanları sektörleri gelişmiş durumda. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın iyi değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca karşılıklı olarak birbirimizin ürünlerini iyi tanıtmamız lazım. Tayland’dan Türkiye’ye yılda 25 bin turist geliyor. Ancak bu turistlerin neredeyse tamamı Ankara, Antalya, İstanbul ve Kapadokya bölgesini geziyor. Tayland’daki turizm acentelerinin programlarına Trabzon ve Doğu Karadeniz de koyulmalı. Bu anlamda ortak çalışma yapılabilir. İki ülke arasındaki 30 günlük vize muafiyetinin büyük avantaj olduğunu da belirtmeliyiz” ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Ekarohit ve Oda Başkanı Hacısalihoğlu, günün anısına birbirlerine plaket ve hediye takdim etti. TTSO Özel İpekyolu Müzesi’ni de gezen Büyükelçi Ekarohit, eserler hakkında Hacısalihoğlu’ndan bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı.