Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili 27. dönem milletvekili adayı Muhammet Balta, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı. Vakfıkebir Kaymakamlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılan Balta daha sonra sırasıyla İlçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma karakolu, ilçe askerlik şubesi ve Vakfıkebir Devlet hastanesini ziyaretlerde bulundu. Ardından Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerine giden Milletvekili Balta buralarda bayramlaşma törenlerine katıldı.

Huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını belirten Milletvekili Balta “Seçim çalışmaları kapsamında Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarımızla, iftar ve sahur sofralarında bir araya geldik. Kapılarını çaldık, evlerine konuk olduk. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızı Trabzon’da bir kez daha coşkuyla karşıladık ve adeta ilk bayram sevincini yaşadık. Ramazan ayını huzur içinde geçirdik ve Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte coşkumuz ve heyecanımız daha da arttı. AK Parti’nin Allah’ın izniyle yeni bir zafere imza atacağı 24 Haziran’a bir adım daha yaklaşmanın heyecanını da yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki; Ramazan Bayramı’ndan sonra bir bayram daha yaşayacağız. Sevincimiz üçe katlanacak, çok büyük bir bayram yapacağız. Bu vesileyle yeryüzündeki bütün Müslümanların huzur ve güven içinde kutlayacağı nice bayramlar nasip etmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, halkımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramını kutluyorum “ dedi.