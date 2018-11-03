TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, muhalefetin fındıktan popülizm uğruna rant elde etmeye çalıştığını savundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda fındık fiyatları hakkında yapılan spekülasyonlarla ilgili konuştu.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Milletvekili Balta, fındık üreticisinin beklentilerini karşılamak için AK Parti milletvekilleriyle kurul oluşturduklarını belirterek, fındık üreticilerinin her daim yanlarında olduklarını vurguladı. "AK Parti yıllardan beri milletimizin yanında ve hizmetkarıdır. Fındık üreticimizin de yanındayız, tahıl üreticilerimizin de yanındayız" diyen Balta, "Biz hiçbir zaman popülizm yapmadık, popülist politikalarla beraber milletimizi kandırıp seçimden sonra ne haliniz varsa görün demedik. Fındık üreticisi iller; Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Zonguldak, Düzce, Adapazarı ve Sinop milletvekilleri ile kendi içimizde bir kurul oluşturduk. Ağustos ayı içerisinde bakanımızla iki kez bir araya geldik. Dedik ki, bu sene fındık rekoltesi düşük. Rekolte 600 bin ton civarında ama yaklaşık 450 bin ton gerçekleşecek. Fındık üreticisi sahipsiz kalmasın, Tarım Bakanlığı TMO ile birlikte müdahale edebilmesi için gerekli kararları alsın. Elindeki 80 bin tonu piyasaya sürmeyeceğinin garantisini versin ama şu anda fiyat açıklamayalım. Sebebi şu; rekolte düşük olduğundan dolayı eğer fiyat açıklarsak, piyasada oluşacak fiyatlar onun altında kalmasın. Biz bu süreci böyle sürekli takip ettik" dedi.

Milletvekilleriyle dört toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Balta, muhalefet parti milletvekillerinin popülizm yaptığını savunarak, "Muhalefet partileri hiçbir zaman, üretici ve milletin yanında olmayan ve fındık üreticisinin ve diğer üreticilerin yanında olmayan, tabanla hiçbir ilgi alakası olmayanlar popülizm yaparak bu işten nasıl rant elde ederiz düşüncesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fındık araştırma önergesi verdi. Halbuki, biz bunun çalışmalarını yaptık. Millet bize yetki verdi. Muhalefet partilerin Trabzon milletvekilleri de TBMM'de konuyla alakalı yaptığı konuşmaları sosyal medyaya atarak buradan milletimize sanki bu olayın arkasında bu işin savunucuları onlarmış gibi kendilerini ön plana çıkarmaya çalıştılar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatlarını 14 ve 14,5 lira şeklinde açıkladığını kaydeden Balta, “Biz arkadaşlarımızla seçimden sonra fındık üreticilerimizin eleştirilerini dinledik. Bu eleştirileri aldıktan sonra daha da fazlasını bu milletin emanetini taşıyan insanlar olarak vallahi de billahi, Tarım Bakanımıza, yetkililerimize, Cumhurbaşkanımıza bu milletin sesini, isteklerini ulaştırdık. Bunu da en iyi şekilde savunduk. TBMM'de Tarım Bakanımızla beraber komisyon olarak toplandığımızda en son alınan karalarda şunu söyledik. TMO tansiyon ilacıdır, çıktığı zaman da düştüğü zaman da müdahale edeceksiniz. Biz milletimizi, fındık üreticimizi ezdirmeyiz. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında fiyat, 14 lira, Giresun kalitesindeki fındık 14,5 lira olarak açıklandı” şeklinde konuştu.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Balta, “Teşkilat mensuplarımızın da milletvekillerimizin nasıl çalıştığını bilerek bu alçak saldırılara karşı milletvekillerimize sahip çıkmaları lazım. Biz hep beraberiz, beraber yürüyoruz. Bizim birimizin zayıflaması diğerini güçlendirmez. Bizi zayıflatarak, bizi birbirimize düşürerek, 16-17 seneden beri nifak tohumlarını ekerek AK Parti'yi parçalamaya çalışanlar avuçlarını yalarlar. Biz bundan sonra fındık üreticisinin de yanındayız, milletimize ne söz vermişsek onların da arkasındayız. Bütün bu krizlere karşı Allah bizlere yardım ediyor. Biz milletin partisiyiz. Yerli ve milli bir partiyiz. Sadece 80 milyonun değil, ümmetin, ezilmişlerin dua ettiği bir partiyiz, ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gümrükçüoğlu yatırımları anlattı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarına seslendi. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından örnekler veren Gümrükçüoğlu, 480 trilyon borç ile kurulduklarını belirterek, katrilyonların üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

4.5 yılda toplam 1 milyon 650 bin ton asfalt yaptıklarını belirten Gümrükçüoğlu, “Bunu bu aziz şehrin bütün sokaklarına serdik. Şehrin merkezine sadece 2018 yılında 96 bin 500 ton asfalt serildi. 1 milyon 650 bin ton asfalt Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir beş yılında yapılmamıştır bu şehirde. Bir kamyonun 20 ton asfalt aldığını hesap edersek bu şehrin sokaklarına 82 bin 500 adet kamyon dolusu Büyükşehir Belediyemiz tarafından serilmiştir. Bunun tutarı 250 trilyondur. 4,5 yılda 700 bin metrekare beton yol menfez, sanat yapısı bu şehirde gerçekleştirilmiştir. Bunun tutarı 120 trilyondur. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairemizin bugüne kadar 4,5 yılda yaptığı yatırımın toplamı 404 trilyondur. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemiz yasa gereği ilçe ve belde belediyelerinden toplamda 480 trilyon borç devralarak kurulmuştur. Bugünkü borcu 504 trilyondur. Buna rağmen katrilyonları aşan miktarda yatırım yapmıştır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 11 trilyon harcayarak Trabzon Botanik'i gerçekleştirmiştir. Büyükşehir Belediyesi şehrin en merkezi yerinde Karadeniz'in ilk ve tek tam otomatik katlı otoparkını şu anda inşa etmektedir. Maliyeti 37.5 trilyondur. Büyükşehir Belediyesi 800 bin metrekare dolgu ile halkımızı denizle buluşturacak Gülcemal Projesi'nin Beşirli etabına 36.5 trilyonluk yatırım yapmıştır. Oranın mendireği Trabzon Limanının mendireğinden daha uzundur. İkinci etabın yapım ihalesi de hazırlanmış durumdadır. Birinci etapta 250 bin metrekare alanın kazandırıldığı Gülcemal'e 36 trilyon yatırım yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi, şehrin en merkezi yerinde Karagöz Meydanını ihya etmek için Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevini Tabakhane'de 26 trilyon harcayarak inşa etmektedir. Trabzon'da toplu taşımada 2009'da 1970 model otobüslerle taşımacılık yapılıyordu. 130 yeni otobüs şehrimize kazandırılmıştır. Bugün 172 otobüslük filo ile toplu taşıma yapılmaktadır. Önümüzdeki ayın sonunda 3 yeni obüs daha bu filoya katılacaktır. Önümüzdeki yıl ise 20 trilyonluk 15 yeni obüs yine aynı filomuza katılmış olacaktır. Büyükşehir Belediyesi tarihi Meydan Parkının birinci etabı ve ikinci etabını bitirmiştir. 14 trilyon harcadık buraya. Dünyanın yarıştığı bir kongrede burası İdeal Kent Ödülü aldı. Şimdi 3. etabını ihale edeceğiz. Ahi Evren Hastanesinin karşısında cami ve otoparkı 4 trilyona yıl sonunda hizmete hazır hale getireceğiz. Bu şehir Müslümanların şehridir mesajı ile bu şehir tarihin, mukaddesatın şehridir mesajı ile 2011 yılından beri planlanan 7700 kişilik Şehir Camisini inşa etmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, 4,5 yılda su kanalizasyonda 1 katrilyon 726 trilyonluk yatırım programlamıştır. Bunun 650 trilyonluk bölümü bu hizmet dönemi sonunda tamamlanmış ve bitirilmiş olacaktır. Büyükşehir Belediyesi araç ve iş makinesi parkını 136 trilyonluk yatırımla 25 yıla hizmet edecek şekilde donatmıştır" dedi.