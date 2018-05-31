Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta seçim çalışmaları kapsamında Trabzon’un Arsin ilçesinde esnaf ziyareti, kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Arsin Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya gelen Balta, iftarı Fındıklı ve Yeşilköy mahalle sakinleriyle birlikte yaptı. Balta daha sonra çay ocaklarında Arsinliler tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Ziyaretlerde Balta’ya Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, AK Parti Arsin İlçe Başkanı Tolga Şengül, il gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretlerde 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Milletvekili Balta, “24 Haziran ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyalar için çok önemli bir eşik. Gerek Arsin’imiz de, gerek şehrimizde gerekse ülkemizde projelerimizi gerçekleştirebilmemiz ve gelişimi devam ettirebilmemiz için istikrarlı, güçlü bir sistem şart. İnşallah yeni sistemiyle güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye sloganımız gerçek olacak. Milletimiz inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda seçmek suretiyle Türkiye’nin yürüyüşünü kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir. Buna inancımız sonsuz. Yine İnşallah parlamentoda da AK Partimiz çoğunluğu alan parti olacaktır. Bu nedenle toplumun her kesimine hitap eden projeleriyle Türkiye’yi ve Trabzon’u, Arsin’i daha ileriye taşıyacak olan yegane parti AK Parti’dir” dedi.

“2002 Kasım’ından bugüne kadar ülkemizi kalkındıran hizmetleri hayata geçirdik”

AK Parti’nin 16 yılda sürekli hizmet ürettiğinin altını çizen Balta, “2002 Kasım’ından bugüne kadar ülkemizi kalkındıran hizmetleri hayata geçirdik. Eğitim, sağlık ve ekonomide hamle üstüne hamle yaparak milletimizin refahını yükseltemeye gayret gösterdik. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Arsinli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hizmetler yapıldığı zaman ciddi manada karşılık görüyor. Bu bizi daha da mutlu ediyor. Gençlerimizin, kadınlarımızın desteği ile yükselişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 24 Haziran bir milat olacak. Bu nedenle Arsin, vakit birlik ve beraberlik vaktidir diyor. Arsin vakit güçlü Türkiye vaktidir diyor. Arsinli hemşerilerim 24 Haziran’da yeni bir AK destan yazacak. Yeni dönemde Türkiye’nin yükselişini kimsenin durduramayacak” diye konuştu.