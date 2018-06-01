TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta:

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürdürdü. Gülbaharhatun mahallesinde esnafı ziyareti yapan Balta ayrıca bazı kamu kurum ve kuruşlarını da gezdi. Ziyaretlerde Milletvekili Balta’ya İl ve Ortahisar teşkilatı, gençlik ve kadın kolları teşkilatı üyeleri ile Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Milletvekili aday adayları da eşlik etti.

Vatandaşların yeni sistem ile ilgili sorularını yanıtlayan Milletvekili Balta “24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmi olarak geçeceğimizin bir seçimdir. Milletimizin büyük destekleri ile birlikte 16 yıldır ülkesine büyük hizmetler yapan AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke haline geldi. Demokrasi ve özgürlük başta olmak üzere, siyasi istikrarın sağladığı güven ve kalkınmayla milletimizin refahı yükseldi. 16 Nisan halk oylamasında milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyerek bu değişikliği onayladı. Bu karar ile birlikte, kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve özgürlükler temelinde daha güçlü hükümet, daha güçlü Meclise sahip Türkiye’nin kapılarını da açmış oldu. Şimdi de alınan seçim kararı ile daha fazla vakit geçirmeden hükümet sistemi değişikliği, güçlü meclis için millet iradesinin oluşumuna fırsat verilmiştir.

Yeni sitem ülkemiz için önemli bir sistemdir. Bu sistemle beraber Türkiye’deki vesayet ortamı ve bürokrasi ağırlığı kalkmış olacak. Dolayısı ile Türkiye’nin daha hızlı gelişmesi daha iyi ilerlemesi ve engel olan bütün sorunları ortadan kaldırılması açısından çok önemlidir. Siz çok kıymetli hemşerilerim doğruyu ve yanlışı çok iyi görüyor ve kime destek vermesi gerektiğini biliyorsunuz. Hedefimiz Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde ilk turda seçtirmek, mecliste çoğunluğu ekseriyet ile almaktır. Sizlerde ricam her zaman olduğu gibi Trabzon olarak bu seçimde bize var gücünüz ile destek vermeniz. AK Parti devletimizin ve milletimizin hizmetinde olan bir partidir. 16 yıldır olduğu gibi yine gecemizi, gündüzümüze katarak ülkemizi hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. AK Parti’nin kurulduğu günden beri Trabzon zaten Cumhurbaşkanımızın arkasındadır. Bu seçimde de farklısı olmayacağına eminim” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, beraberindekilerle birlikte iftar ve teravih programlarının ardından İskenderpaşa mahallesinde çay ocaklarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.