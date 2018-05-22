Tek dalda, ocaktan fazla fındık var

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından 2002’de Kaliteli Fındık adı altında başlatılan ve 2013’de yaşlı bahçelerin sökülerek yerlerine farklı dikim sistemlerinin tercih edilmeye başlandığı Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma ile hayata geçirilen projeler başarılı oluyor.

2013-2014 yıllarında Trabzon’un genelinde tamamına yakını tek dal ve ikili sistem ile yeniden dikilen 63 bahçenin tamamına yakını fındık vermeye başladı. 2016 ve 2017 yıllarında özellikle tek dal sistemi ile dikilen bazı bahçelerdeki ağaçlar fındık verirken bu yıl bahçelerin büyük kısmında fındık çotanakları oluştu. Projeye katkı sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğünün sorumlu Ziraat Mühendisi Erdal Yığcı, örnek bahçelerde yaptıkları sayımda tek dal sistemi ile dikili olanların 7-8 dallı ocaklardan daha verimli ve kaliteli olduklarını tespit ettiklerini bildirdi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’nde tek dal sistemi ile dikilen bahçenin sahibi Adnan Kılıç, yeni sistemle verim ve kalitenin arttığını, bahçelerin bakımı ile toplama işleminin daha kolaylaştığını belirterek, üreticileri eski yaşlı bahçelerini söküp tek dal dikmeye davet etti.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da, yaptıkları projelerle özellikle Ünye’nin doğusunda kalan ana üretim bölgesindeki bahçelerin yaşlılık sorununu sektörün gündemine taşıdıklarını belirterek, "Sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar bahçelerin yenilenmesi ve farklı dikim sistemlerinin tercih edilmesi konusunda hemfikirler. Artık devletin 2015’de söz verdiği gibi konuya el atması ve bu yönde destekleyici politikalar oluşturması gerekiyor. Arazi toplulaştırılması, yaşlı bahçelerin sökülmesi, tek dal sisteminin tercih edilmesi bunların başında geliyor" dedi.