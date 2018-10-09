Tekneler de tezgahlar da palamutla dolu

Karadeniz'de bu sezon palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar son 15 yılın en verimli sezonunu yaşadıklarını belirtirken vatandaşlar tanesi 7.5 TL olan palamudun fiyatının bu bollukta biraz daha düşmesini bekliyor.

Sezonun başlamasının ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda palamut avladıklarını belirtirken, tezgahları dolduran palamutlara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir, son 10-15 yılın en bereketli palamut sezonunu yaşadıklarını belirterek “Palamut sezonu çok iyi geçiyor. Son 10- 15 yılın en verimli dönemini yaşıyoruz. Palamutlar gayet güzel. Müşterilerde durumdan memnun. Yaklaşık 40 yıldır bu sektörün içindeyim. Böyle en son hatırladığım kadar 2006 yılında olmuştu. Hemen hemen aynı sezonu yaşıyoruz. Fiyatlarımız 7.5 - 10 TL arasında. Daha irileri ise 12.5 TL arasında” dedi.

Balıkçılardan Cem Yazıcı da sezonun önceki sezonlara göre çok verimli geçtiğini ifade ederek “Son zamanlarda öyle verimli sezon olduğunu pek söyleyemeyiz. Bu sezon geçen senelere göre çok daha iyi. Trabzon'da fiyatın inmemesinin sebebi palamutların diğer illere gönderilmesinden kaynaklanıyor. Trabzon açıklarında avlanan palamut Trabzon'a gelse tezgahlarda fiyatı 5 TL'ye kadar iner. Dışarıya gittiği için fiyatı artıyor. Şu anda fiyatlar 7.5-10 TL” diye konuştu.

Vatandaşın fiyatların biraz daha düşmesini beklediğini belirten balıkçılardan Mehmet Can Örseloğlu da “Sezon bizim açımızdan iyi geçiyor ancak vatandaş palamut fiyatının 10-12.5 TL'den aşağı düşmesini bekliyor. Fiyatlar 5-6 TL olsa talebi daha iyi olacak. Vatandaş da bekliyor biz de bekliyoruz. Sezon açıldığından beri verim olarak iyi geçiyor. Bir kilo 200 gram palamut 10 TL. bu şartlarda bu çok uygun bedava gibi. Ekonomik açıdan her ailenin kesesine uygun olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.