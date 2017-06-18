Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:47

Tencere tava işi bitti, umutlar alemde

Trabzon’da son dönemlerde bakır tava ve tencerenin gelişen teknolojiyle birlikte artık tercih edilmemesi ile bakırcı ustaları alem yapımına yöneldi.

Tencere tava işi bitti, umutlar alemde

18 Haziran 2017 11:47


Trabzon’da bir zamanlar 150-200 kadar bakırcı ustası bulunurken, bugünlerde bu sayı bir elin parmağını geçmiyor. Özellikle mutfak alanında kullanılan bakır eşyaların gelişen teknolojiyle birlikte pek tercih edilmediğini belirten 57 yıllık bakır ustası Emin Özkara, artık cami alemine konuşlandıklarını, bu sayede mesleklerini sürdürmeye çalıştığını söyledi. Trabzon’da 30 yıl öncesine kadar yaklaşık 150-200 bakırcı ustası bulunduğunu, bugün ise bir elin parmağından az kaldığını belirten Özkara, bakırcılık sanatının artık tarih olduğunu kaydetti. Eskiden çeyiz eşyalarının bakırdan dizildiğini anlatan Özkara, “Bugünlerde bakırcı ustası sayımız maalesef çok azaldı. Neredeyse bir elin parmaklarını geçmiyor. Sebebi malum. Gelişen teknoloji sanatımızı maalesef bitme noktasına getirdi. Eskiden çeyizlere bakır eşyalar dizilirdi. Mutfaklarda yemekler hep bakır tencerelerde pişerdi. Şimdi mutfaklara artık bakır tencereler girmiyor. Dolayısıyla artık ne bakırcı kaldı ne de kalaycı. Artık mesleğimizin sonuna geldik diyebiliriz. Şimdi artık minare alemleri yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Yani tamamen aleme konuşlandık diyebiliriz. Zaten yeni nesil bu mesleğe pek ilgi göstermiyor" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:20
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:34
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:04
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!