Tencere tava işi bitti, umutlar alemde

Trabzon’da bir zamanlar 150-200 kadar bakırcı ustası bulunurken, bugünlerde bu sayı bir elin parmağını geçmiyor. Özellikle mutfak alanında kullanılan bakır eşyaların gelişen teknolojiyle birlikte pek tercih edilmediğini belirten 57 yıllık bakır ustası Emin Özkara, artık cami alemine konuşlandıklarını, bu sayede mesleklerini sürdürmeye çalıştığını söyledi. Trabzon’da 30 yıl öncesine kadar yaklaşık 150-200 bakırcı ustası bulunduğunu, bugün ise bir elin parmağından az kaldığını belirten Özkara, bakırcılık sanatının artık tarih olduğunu kaydetti. Eskiden çeyiz eşyalarının bakırdan dizildiğini anlatan Özkara, “Bugünlerde bakırcı ustası sayımız maalesef çok azaldı. Neredeyse bir elin parmaklarını geçmiyor. Sebebi malum. Gelişen teknoloji sanatımızı maalesef bitme noktasına getirdi. Eskiden çeyizlere bakır eşyalar dizilirdi. Mutfaklarda yemekler hep bakır tencerelerde pişerdi. Şimdi mutfaklara artık bakır tencereler girmiyor. Dolayısıyla artık ne bakırcı kaldı ne de kalaycı. Artık mesleğimizin sonuna geldik diyebiliriz. Şimdi artık minare alemleri yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Yani tamamen aleme konuşlandık diyebiliriz. Zaten yeni nesil bu mesleğe pek ilgi göstermiyor" ifadelerini kullandı.