Bu nedenle tarife denetimlerini en ücra köşelere kadar yapmaya devam edeceğiz. Bazı münferit olaylar nedeniyle Trabzon turizminin lekelenmesine izin verilmemeli” dedi.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Zeki Soylu ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek Başkan Metin Kara ile görüştü. Zeki Soylu, Uzungöl’ün Trabzon’un ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek “Turistin Uzungöl’den memnun ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet sektöründe bazı aksaklıklar olabiliyor ama bunların da zamanla düzeleceğine eminiz” dedi. Soylu, TESOB’un dilek-şikâyet kutusu uygulamasını çok yerinde bulduklarını da vurgulayarak, “Biz de dernek olarak böyle bir çalışma yapıyoruz. Yakında Uzungöl’ün çeşitli yerlerine dilek-şikâyet kutuları yerleştireceğiz. Bazı kişilerin yaptığı olumsuz davranışları tüm Uzungöl’e mal etmemek gerek. Bu tür davranışların bir daha yapılmaması için çalışıyoruz” diye konuştu.

TESOB Başkanı Metin Kara ise, Uzungöl’ün turizmin gözbebeği olduğunu vurgulayarak “Trabzon’daki turizm hareketi esnafımızın nefes almasını sağlıyor. Bu nedenle turistlerin şehrimizden memnun ayrılması için tüm kesimlerin üzerine düşen görevi yapması gerekir. Biz de TESOB olarak geçen yıl yaptığımız Turisti Kazanan Geleceği Kazanır projesiyle turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda bir adım attık. 40 gencimizi geniş kapsamlı kurslardan geçirdik ve şu anda büyük bir bölümü turizm işletmelerinde çalışıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Kara, turistlerin en fazla şikâyet ettiği konuların başında gelen yüksek fiyat uygulamasının önüne geçilmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek “Bazı münferit olayların Trabzon turizmini gölgelememesi için her kesimin duyarlı olması gerekiyor. TESOB olarak özellikle tarife denetimleri noktasında iki ekibimizle turizm bölgeleri başta olmak üzere tüm esnafımızı denetliyoruz. Tarifesi olmayanların en kısa sürede almasını istiyoruz. Tüm tarifelerimize İngilizce ve Arapça bölümler ekledik. Böylece turist ne yediğini, kaç liradan yediğini, hangi malı kaç liradan aldığını bilecek. Kimsenin kentimizdeki turizm hareketine leke sürmesini istemeyiz. Tüm kesimlerin de aynı duyarlılıkla çalışmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.