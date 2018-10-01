TESOB Başkanı Metin Kara: Piyasada yaratılan kriz esnaf ve sanatkârları da etkiledi

Başkan Kara “Esnaf ve sanatkarlarımıza düşen bir diğer önemli görev de piyasada dalgalanma olan bugünlerde fırsatçılara izin vermemeleridir. Krizin olası etkilerini tam anlamıyla görebilmek için de Kasım ve Aralık dönemi beklenmelidir” dedi.

Her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan esnafın, kriz dönemlerinde de elinden geldiğince devletine destek olmaya, üretmeye, çalışmaya devam edeceğine vurgu yapan TESOB Başkanı Metin Kara, “Seçimlerin ardından piyasada yaratılan kriz esnaf ve sanatkârları da etkiledi. Trabzon'daki esnaf ve sanatkârlarımız, Körfez ülkelerinden gelen turizm hareketinin yoğunluğu, fındık ve çay mevsimi olması, Kurban Bayramı, gurbetçilerin yoğun şekilde kentimizde bulunması ve okulların açılması nedeniyle hareketli bir yaz sezonu geçirdi. Krizin olası etkilerinin tam olarak belirlenmesi için bence Kasım ve Aralık ayları beklenmelidir” diye konuştu.

Açılan işyeri sayısı arttı

Başkan Kara, 2018 yılının ilk 9 ayında açılan işyeri sayısının geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini de vurgulayarak, “2017 yılının Ocak ve Eylül döneminde 2 bin 230 işyeri açılırken, bu rakam 2018 yılının aynı döneminde 2 bin 655'e yükselmiştir. Kapanan işyeri sayısı ise 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde bin 12 olurken, bu yılın aynı periyodunda bin 1199 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“Esnafımız çalışmaya ve üretmeye devam ediyor”

Esnaf ve sanatkârların asırlar boyunca Anadolu'da devletin zayıf düştüğü, toplumun birliğe ve dirliğe ihtiyacı olduğu her dönemde devreye girdiğini hatırlatan Başkan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü; “Esnaf ve sanatkârlarımız, adeta bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan, savunan, yaşatan, büyüten bir topluluk olmuştur. Selçuklu'dan beri devletimizi ve milletimizi ayakta tutan omurga görevi gören esnaf ve sanatkârlarımız bugün de aynı anlayışa sahiptir. Ülkemiz adeta kıl bir köprüden geçiyor. Bu zor günlerde esnafımız yine üreterek, çalışarak; gerektiğinde gövdesini iç ve dış düşmanlara siper ederek asırlardır olduğu gibi devletinin milletinin yanında olmaya devam edecektir”

“Fırsatçılara izin vermeyin”

“Esnaf ve sanatkârlarımıza düşen bir diğer önemli görev de piyasada dalgalanma olan bugünlerde fırsatçılara izin vermemeleridir” diyen Başkan Kara, “Herkes Ahilik kurallarına uygun, devletini ve milletini düşünen bir davranış modeli benimsemelidir. Bu tür esnaf ve sanatkârları da varsa ayıklamak için herkes üzerine düşeni yapmalıdır” şeklinde konuştu.