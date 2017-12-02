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02 Aralık 2017 16:47

TESOB Genel Sekreterler Eğitim Toplantısı yapıldı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Genel Sekreterler Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

TESOB Genel Sekreterler Eğitim Toplantısı yapıldı

02 Aralık 2017 16:47


Toplantıda TESOB’a bağlı esnaf ve sanatkar odalarının genel sekreterlerine, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayacak seçim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine dair bilgilendirme yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantının açılışında konuşan TESOB Genel Sekreteri Ömer Kayıkçıoğlu, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TESOB’a bağlı 49 meslek odasında seçim sürecinin başlayacağını belirterek, “Genel sekreterlerimizin sorunsuz bir seçim süreci geçirmesini diliyorum” dedi. Kayıkçıoğlu daha sonra seçim süreciyle ilgili kanun ve yönetmelik maddelerini içeren bir sunum yaptı, soruları yanıtladı.


Toplantının ikinci bölümünde ise TESOB Sicil Müdürü Mecbure Dönmez, Eğitim Müdürü Erhan Eroğlu ve Denetim Müdürlüğü personeli Abdurrahman Eroğlu tarafından meslek odaları genel sekreterlerine çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.




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