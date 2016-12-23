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23 Aralık 2016 15:02

TESOB genel sekreterler toplantısı yapıldı

TESOB genel sekreterler toplantısı yapıldı

23 Aralık 2016 15:02

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Birliği (TESOB) genel sekreterler toplantısı yapıldı.
TESOB Genel Sekreteri Ömer Kayıkçıoğlu başkanlığında, 49 meslek odasının genel sekreterlerinin katıldığı toplantıda sicil müdürlüğü tarafından değişen mevzuat ve NACE kodları hakkında bilgi verildi. Ticari taşıt sürücülerine yönelik düzenlenen kurs ve tarife denetimi çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda ayrıca KOSGEB ve AB hibe destekleri konularındaki son gelişmeler paylaşıldı.
TESOB Genel Sekreterler Toplantısı’nda 2016 yılı çalışmaları ve yıl sonu muhasebe kapanış işlemleriyle ilgili değerlendirme de yapıldı.



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