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TFF 3 Lig: Ofspor: 2 - Karşıyaka: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup 10. hafta maçında Ofspor, Karşıyaka'yı 2-0 mağlup etti.



Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek


Hakemler: Serkan Eryılmaz, Tuncay Çalıkoğlu, Murat Güçlü


Ofspor: Philipp Angeler, Mertkan, Ferhat, Yunus Emre, Muhammet, Hamdi, Sergen, Mustafa Emin (Ömürcan dk. 71), Çağatay Enes (Uğur dk. 46), Nevzat, Niyazi (Fatih Kaan dk. 88 ?)


Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Harun, Metin, Onur Kıntaş (Mahir dk. 81 ?), Özgür, Muhammet, Mustafa Aşan, Arif Cılak (Görkem dk. 77), Anıl Çıracı, Hakan Kuş


Goller: Ömürcan (dk. 74), Nevzat (dk. 90) (Ofspor)

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