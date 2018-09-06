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06 Eylül 2018 20:49

TFF’den Türkiye- Rusya maçı öncesi yemek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzon’da Türkiye ile Rusya arasında oynanacak olan milli maç öncesi yemek verdi.

TFF’den Türkiye- Rusya maçı öncesi yemek

06 Eylül 2018 20:49


UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki ilk maçında 7 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Türkiye ile Rusya arasında Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak olan maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri Trabzon’da bir otelde, protokole, bordo-mavili kulübün eski oyuncularına ve medya sorumlularına yemek verdi.


Yemeğe, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, TFF Başkan Vekili İbrahim Usta, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yöneticilerle birlikte Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman katıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu’na 61 numaralı Türk Milli Takım forması ve tablo hediye etti. Yemek daha sonra fotoğrağ çekimiyle son buldu.




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