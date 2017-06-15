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Theo Bongonda Sağlık Kontrolünden Geçti
15 Haziran 2017 17:46
Theo Bongonda sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor transferi konusunda görüşmelere başlanan Theo Bongonda Mbul’Ofeko Batombo bugün sağlık kontrolünden geçirildi.
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15 Haziran 2017 17:46
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