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15 Haziran 2017 17:46

Theo Bongonda sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor transferi konusunda görüşmelere başlanan Theo Bongonda Mbul’Ofeko Batombo bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

Theo Bongonda sağlık kontrolünden geçti

15 Haziran 2017 17:46




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