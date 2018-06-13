Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Davut Çakır, Ulaştırma ve Denizcilik Bölge Müdür Yardımcısı Avni Sağır, Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Coşkun Eruz, Fotoforum Derneği Başkanı Ali Kahveci, çok sayıda davetli ve dernek üyeleri katıldı.

İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan TİSAD Başkanı Murat Çavga, “Kurulduğumuz günden beri geleneksel olarak sürdürdüğümüz iftar programlarımıza katılımlarından dolayı üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ederiz. Turizm ile ilgili bir STK olarak bir masanın etrafında bu kadar kalabalık toplanabilmek şehrimiz turizm geleceği için umut verici bir durum. Bizler bu ortamlardan aldığımız güç ile yönetici arkadaşlarımızla birlikte fedakârlıkla çalışıyoruz. Gayretimiz gelecek nesillere güzel bir turizm altyapısı bırakmak için gerekli bilgileri toplayıp ilgili mercilere çözüm için ulaştırmaktır” dedi.

"İftarımızı Sümela’ya dikkat çekmek için Maçka’da düzenledik"

“Bu yıl iftarımızı özellikle Maçka’da düzenledik” diyen Çavga “Sümela Manastırı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak gayretindeyiz. 3 yıldır kapalı olan şehrimizin hatta bölgemizin en önemli turistlik değeri Sümela Manastırı’nın açılış süresi ile ilgili hala net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda basında her daim farklı açıklamalar duymaktayız. Valilik sitesine baktığımızda planlanan iki proje ihalesinin bir tanesinin yapılmadığını diğerinin ise yüzde 60 seviyesinde ilerlediğini görüyoruz. Ortadoğu ve iç pazarda turizm açısından yoğun ilgi gören bölgemizin sahip olduğu Sümela ve benzeri turistlik varlıklarının bir an evvel faaliyete alınarak alternatif pazar arayışlarımızda kullanımımıza sunulması gerekmektedir” diye konuştu.

Maçka Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Konak ise yaptığı konuşmada “Sümela Manastırı’nın üç yıldır kapalı oluşu başta 1. Nolu taşıyıcılar kooperatifi üyeleri olmak üzere tüm Maçka esnafımızı olumsuz etkilemektedir. Resmi rakamlara göre Sümela manastırı için 2015 yılında Maçka’dan 85 bin araç geçerken 2017 yılında bu araç sayısı 50 bine düşmüştür. Bu düşüş esnafımızı zor durumda bırakmıştır. Bu konu ile ilgili net bir açıklama bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Doğa ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği Başkanı Coşkun Eruz da “Vazelon ve Kuştul Manastırı gibi alternatifleri hizmete alınmadan Sümela Manastırı’nın kapalı kalışı ve tadilatının uzun sürüşü şehrimiz için önemli bir durum” derken, Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise “Uzungöl’den Sümela’sına, Sera Gölü’nden Atatürk Köşkü’ne kadar bir elin parmakları gibidir. Bu değerleri birbirlerinden ayırmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.