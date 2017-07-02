Tonya Sivri Tepesi Şehitliği’ne çıktılar

Bin 280 rakımlı Sivri Tepesi’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması, dua edilmesinin ardından Trabzon Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Lokman Yıldız, Sivri Tepesi’nde verilen istiklal mücadelesini anlattıktan sonra, Araştırmacı Yazar Mustafa Yazıcı, Ruslar’a karşı Sivri Tepesi’nde verilen mücadeleyi anlattı. Yazıcı "Ruslar’a bir günde en büyük zayiatı Sivri Tepesi’nde verildi ve 700 Rus öldürüldü. 93 gün Ruslar buradan geçirilmedi. Bölgemizden toplam 1 milyon 200 bin muhacir çıktı. Rize’den Harşit’e kadar toplam 252 bin şehit verdik. 180 bin kişi geri döndü, diğerleri de başka şehirlere yerleşti. Tarihi Sivri Şehitlik Tepesi’ne Vatan Kabesi Anıtı dikilmesini istiyoruz. Bu konuda Milletvekilimiz Sayın Salih Cora’nın desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ise yaptığı konuşmada "Şehitlerimize hatıralarına, emanetlerine saygı duyalım. İlçemizin evladı, milletvekilimiz Sayın Salih Cora’nın Tarihi Sivri Tepe şehitliği için çok güzel projeleri var. Burası için hepimize büyük görevler düşüyor. İnşallah hep beraber el ele verirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez ise "Bugün Sivri Tepesi Şehitliği’ne geldik gördük ki, bir Çanakkale’de verdiğimiz şehit kadar bu bölgede şehit verilmiş olması bilmediğimiz, duymadığımız bir konu idi. Burası gerçekten tarihi bir şehitlik. Burası için kurum olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Milletvekili Salih Cora da Sivri Tepesi Şehitliği’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizlere bu toprakları vatan bırakan ecdadımızı yad etmek, bize bırakmış oldukları bu medeniyet mirasına sahip çıkmak adına buraya geldik. Bu vatan bize kolay bırakılmadığını tarihçilerimiz çok iyi izah ettiler. Gerçekten bu cennet vatan da eğer hür ve bağımsız yaşıyorsak, dinimizi, ibadetlerimizi rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsak evvela bu kahraman şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Bize düşen bu tarihi sorumluluğa sahip çıkmaktır. Tarih bilincini sürekli yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmek gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Sivri Tepesi’nde geçmişte çok önemli mücadeleler ortaya konulmuş. Rus ve Türk kaynaklarına göre yüzlerce şehit verdik. Bölgede bu havzada da daha fazla şehit verdik. Böyle bir önemli yeri tanıma, anlama ve yaşatma adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Burada bu kahramanlık destanını ve efsaneleri yaşatabilme adına bir çalışma planı ortaya koyacağız. Bunun için bir istişare heyeti oluşturalım ve her yıl şehitlerimiz anma programı düzenleyelim. Bu konuda Tonya Belediye Başkanımız belediye encümeninden karar çıkartılması hususunda bir fikir oluştu. Bu istişare heyetinde tarihçilerimiz, geçmişte bu bölgede şehit, gazi olan ailelerin çocukların, muhtarın, belediye başkanın da olacağı bir heyet olsun. Türkiye’deki bütün şehitlikler, anıt, mezarlar ziyaret edilerek, oradan edilecek tecrübeyle burada da benzer bir yapıt ortaya çıkarırız. Nihayetinde hep birlikte Sivri Tepesi efsanesini yaşatacağız."