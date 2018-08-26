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26 Ağustos 2018 13:02

Trabzon 1. Vosvos Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Trabzon Vosvosçular Dayanışma Derneği (TRAVOS) organizasyonu ve Ortahisar Belediyesi’nin katkılarıyla 24-25-26 Ağustos tarihleri arasında Hıdırnebi Yaylası’nda düzenlenen “1.

Trabzon 1. Vosvos Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

26 Ağustos 2018 13:02

Vosvos Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu. Renk renk nostaljik araçlarıyla yayla parkurunda boy gösteren vosvosçular ilgi ile izlendi.


Akçaabat Hıdırnebi Yaylası’nda açılışı yapılan şenliğe çeşitli illerden yaklaşık 60 vosvos sever katıldı. Bu yıl ilk defa düzenlenen şenliğin Trabzon’un ve yaylaların tanıtımı için önemli bir argüman haline geleceğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şenliğin her yıl yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Genç, "Göreve başladığımız günden itibaren Trabzon’un tanıtımına katkı sağlamaya gayret ediyoruz, bu tür faaliyetleri ciddi manada önemsiyoruz. Şehrimiz bir kültür ve sanat şehridir. Bu özelliklerimizle şehrimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla hareket ederek Trabzon’da yürütülen turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için gayret sarf ediyoruz. Yaylalarımızın güzelliğini gören hayran kalıyor. Bu tür organizasyonlar da bu güzelliklerin başka insanlar tarafından tanınmasını, bilinmesini sağlıyor. Türkiye’nin değişik illerinde düzenlenen vosvos şenliklerinin Trabzon’da birincisini düzenleyerek şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan TRAVOS Derneği’ni ve yönetimini kutluyorum, il dışından gelen katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.




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