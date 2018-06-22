Trabzon AK Parti Milletvekili Balta dur durak bilmiyor

AK Parti Trabzon Milletvekili adayları 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim öncesi ilçe miting mitinglerine devam ediyor. Şalpazarı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Düzköy’de vatandaşları selamlayan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, “16 yıldır iktidarımız ile ilgili vatandaşlarımızdan güzel şeyler duyuyoruz. ‘Önemli projelere imza attınız, iyi yönettiniz. Memlekette yaparsa, yine AK Parti yapar’ diyerek bizlere destek oluyorlar. AK Parti ailesi, 16 yıldır milletimizle beraber oldu, bundan sonrada olmaya devam edecek. Pazar günü en önemli seçimini yapacağız. Çünkü ilk defa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayata geçecek. Bu yüzden görevimiz zor. Biliyorsunuz, büyük hedeflerimize güçlü liderlerle gideriz. Şuanda en güçlü lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan, destek vermemiz lazım. Diğer yandan parlamentoda güçlü bir siyasi iktidar gerekiyor. AK Parti ile başlayan Türkiye’nin yükselişi, 24 Haziran’dan sonra yine AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde şahlanışa geçecektir” diye konuştu.

“Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı” diyen Balta “Bizim işimiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir. Biz sloganları üretirken tesadüf üzerine değil, AK Parti’nin izlemiş politikadan doğan sloganlardır. AK Parti ile birlikte her bir şehirde olduğu gibi Trabzon’umuzun da refah seviyesi arttı ve artmaya da devam ediyor. Bizim işimiz hizmet. Muhalefetin ise yıkmak. Söylemlerinde hep yıkmaktan bahsediyorlar. Bunlar bu ülkede milletin yüzüne bakarak, bu milletin, bu ülkenin geleceğini garanti edecek bütün projeleri, Avrupa’nın en büyük projesini, Türkiye’nin en devasa savunma projelerini dahi ’durdurabiliriz’ diyorlar. 24 Haziran’a kısa bir süre kaldı. O gün sadece Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerini seçmeyeceğiz, ülkemiz bu seçimle yeni yönetim sistemine de ilk adımını atmış olacak. Bu millet ülkesine hizmet edeni asla unutmaz. 24 Haziran Türkiye’nin yeni ufuklara yeni hamleler yapma günüdür. 24 Haziran Türkiye’nin yeni hedeflere koşmak için yeni bir irade ortaya koyma günüdür. 24 Haziran milletimiz için çok daha büyük bir Türkiye’yi inşa etmek üzere ilk adımı attığımız gün olacaktır” ifadelerini kullandı.