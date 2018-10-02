Trabzon Akçaabat'ta Örnek Çalışma

2018 Yılının bol tohum yılı olması sebebiyle Silvikültür Planında yer alan Akçaabat Orman İşletme Şefliği Işıklar Mahallesi Kayabaşı Yaylası Büyükoba mevkiinde yaklaşık 35 Hektar sahada hazırlık ve tohumlama kesimi yapıldıktan sonra ekskavatör ile diri örtü temizliği ve toprak işlemesi neticesinde doğal gençleştirme çalışması gerçekleştirildi.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez ve çalışmalarla özel olarak ilgilenen Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, gayretlerinden dolayı Akçabaat Orman İşletme Şefi Özgün Topaloğlu'na teşekkür ederek konu ile ilgili olarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söylediler.