Trabzon Başkonsolosluğu’na taziye ziyaretleri sürüyor

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov’a ülkesinin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen silahlı saldırının ardından taziye ziyaretleri sürüyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Süleyman Baykal ve beraberinde yardımcılarından oluşan heyet Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov’a taziye ziyaretinde bulundu.

Rektör Baykal, burada yaptığı konuşmada iki ülke arasında ilişkilerin iyiye gittiği bir dönemde bu ilişkileri olumsuz yönde etkilemek isteyenler olabileceğine dikkat çekerek olay karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov da acılarını paylaşan Rektör Baykal ve beraberindekilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Baykal, Büyükelçi Andrey Karlov için hazırlanan taziye defterine duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı.