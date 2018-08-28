Trabzon bilimle buluşacak

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 9-10-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği çerçevesinde gerçekleştirilecek. Şenliğe hiçbir yaş grubu ve meslek ayrımı gözetmeden 7’den 70’e bütün vatandaşlar katılabilecek.

Bilimsel ve teknolojik çalışmalara ilgi uyandırılması amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde toplumun her kesiminden her yaş grubuna hitap eden sergiler, atölye çalışmaları, bilimsel paneller, uzman ve akademisyen konuşmaları, eğlenceli bilimsel faaliyetler, tematik oyunlar, sahne şovları ve yarışmalar yapılacak.

Proje kapsamında bahçede ağaçların aşılanması ve zararsız oyun hamurları gibi günlük yaşamın parçası olan bilim alanlarının yanı sıra sanal gerçeklik, cerrahi, uzay bilimleri, kodlama, robotik ve algoritma çalışmaları gibi üst düzey bilim çalışmalarını da bir arada barındıran şenlikler yapılacak.