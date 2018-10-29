Trabzon Botanik cazibe merkezi oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos'ta hizmete açılan Trabzon Botanik, aradan geçen 2 aylık sürede ziyaretçi akınına uğradı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, günde ortalama bin kişinin üzerinde ziyaretçi alan Trabzon Botanik'e sülün, karaca, keklik gibi küçük yaban hayvanlarının sergileneceği alanlar oluşturmak için harekete geçti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Trabzon Botanik, bölgemizin cazibe merkezi olmuştur” dedi.

Trabzon Botanik'i 11 milyon TL'yi aşkın maliyetle Trabzon'a kazandırdıklarını belirten Gümrükçüoğlu, “Bu önemli cazibe merkezini daha da geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha önce de açıkladığımız gibi yapacağımız çalışmalarla sahilden Trabzon'a Botanik'e yürüyüş yolu ile ulaşmak mümkün olacaktır. Bu özellik, Trabzon Botanik'e çok ciddi bir ayrıcalık kazandıracaktır. Ziyaretçilerimizin Trabzon Botanik'te oldukça uzun süre zaman geçirmektedir. Şimdi burada yeni bir çalışma daha yapacağız. Özellikle çocukların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu çalışma ile Trabzon Botanik'te sülün, karaca, keklik gibi küçük yaban hayvanlarının sergileneceği alanlar oluşturacağız. Böylece bu önemli yaşam merkezimiz daha da zenginleşmiş olacaktır” dedi.

Trabzon Botanik'in Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliği taşıdığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, şehir merkezlerinde böylesi büyük yeşil alanlar oluşturmanın güçlüğüne dikkat çekerken, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Trabzon'umuza ismi ile özdeşleşecek önemli bir eser kazandırmış olduk. Trabzon Botanik, aynı zamanda bölgemizin, şehrimizin kültürünün her yönüyle sergilendiği bir yaşam alanıdır. Fındığın 21 çeşidinden Karadeniz'in folkloruna, yöresel ürünlerimize kadar kültürümüz burada yaşatılacak ve sergilenecektir. Ayrıca bitki kütüphaneleri ve kök müzesi yine burada çok ciddi bir zenginlik oluşturulacaktır. Halkımızın ve şehrimiz misafirlerinin buraya gösterdiği yoğun ilgi ne kadar doğru bir çalışmaya imza attığımızı ortaya koymaktadır” diye konuştu.