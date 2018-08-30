Trabzon Botanik ve Doğal Yaşam Alanı hizmete açıldı

Açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzonlu eski Bakan Faruk Nafiz Özak, eski Trabzon Milletvekili ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu’nun yanı ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasiler, kamu kurumları ve STK’ların yetkilileri ile sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninin ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, açılışa katılan misafirlere Botanik Parkı gezdirdi ve alanda yapılan tüm çalışmalar hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Açılış programında konuşan KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Acar, şehirlere bu tür eserlerin kazandırılmasının çok büyük önem taşıdığını ifade ederek “Bu alanın topluma kazandırılmış olması bizim için çok önemli. Karadeniz gibi ılıman iklimine sahip şehir merkezlerinde mutlaka bu alanlar çoğaltılmalı. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz bu açıdan çok önemli bir işe imza atmıştır” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bu alan Trabzon’umuza hediye edildi”

Konuşmasına bir zamanların askeri talim alanı olan bölgenin, botanik yapılması şartıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredilmesini tensip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, “Bu alanı şehrimize hizmet için gayret eden her belediye başkanımız 30 yıldır Trabzon’a kazandırmak istedi. Nasip oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Cevdet Erdöl hocamız, Faruk Nafiz Özak ağabeyimizin destekleri ile bu işi başardık. Burada askeri eğitimler sonlandırılınca Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bu alan Trabzon’umuza hediye edildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı şartlar koydu: ‘Sakın ha yapılaşmadan uzak durun’ dedi. ‘Baş üstüne, bizimde amacımız o’ dedik. Proje kapsamında TSK tarafından atış alanı olarak kullanılan arazinin üzerinde bulunan binalar yöresel mimariye uygun olarak restore ve röleve edilerek hizmete alınmıştır. Giriş ve çıkış noktaları dışında yapı yapılmamıştır. Titizlikle hazırlanan proje kapsamında önemli bir maliyetle Ortahisar’ımızın Çamoba Mahallesi’ndeki 103 dönümlük bu arazi belediyemiz tarafından Trabzon Botanik ve Doğal yaşam Alanı olarak dizayn edilmiştir” diye konuştu.

“Trabzon botanik geleceğe mirastır”

Trabzon Botanik’te ilk etapta, 194 çeşit 1600 adet ağaç ve 36 çeşit 9404 adet çalı olmak üzere 11.004 bitki dikildiğini belirten Başkan Gümrükçüoğlu, “Trabzon Botanik geleceğe mirastır. Bu alanda bölgemizin ürünü 21 çeşit fındığın açık alanda sergileneceği Fındık Müzesi, Trabzon Botanik Kütüphanesi, bölgenin meyve mirasına sahip çıkmak amacıyla oluşturulan kaybolmaya yüz tutmuş yöresel meyve türlerinin sergilendiği alanlar, tıbbı ve aromatik bitki bahçeleri mevcuttur. Trabzon Botanik; gezinti ve yaşam alanı olmasının yanı sıra, araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir. Her yaş ve meslekten bireyleri bitki ve çevre konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Tohum ve gen merkezi olarak da önemli bir yeri vardır. Nesli tükenmekte olan türlerin araştırılmasına ve korunmasına imkân temin eder. Endemik bitki türlerinin insanlara tanıtılmasına katkı sağlar. Alanda doğal mikro klima ortamları mevcuttur. Trabzon Botanik ve Doğal Yaşam Alanı kent merkezine 2,5 km, sahile 3,5 km uzaklıktadır. Zağnos Vadisi’nden yürüyerek 30 dakikada Trabzon Botanik’e oradan da 15 dakikalık bir yürüyüş ile Atatürk Köşkü’ne ulaşılmaktadır. Alanın batısında Erdoğdu-Çatak dolmuşları hizmet vermektedir. Atatürk Köşkü’ne toplu ulaşım sağlayan belediye otobüsleri Trabzon Botanik’ten geçmektedir. Bu alanı botanik olarak Trabzon’umuza kazandırılması şartıyla belediyemize tahsis eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı ve emek veren herkese şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz ne yaptıysak Trabzon için yaptık”

“Biz ne yaptıysak Trabzon için yaptık” diyen Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Trabzon için her şeyi yapmak lazım. Trabzon bunlara layık çünkü. Biz İstanbul İstanbul Ankara arası gidip geliyoruz ama Bize her yer Trabzon. Trabzon’un emrindeyiz. Yapılan küçük bir iştir ama Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri olmuştur. Biz sadece üzerimize düşeni Trabzon adına yapmaya gayret etmişizdir” şeklinde konuştu.

“Trabzon büyük bir eser kazandı”

30 Ağustos’un 96’ıncı yıldönümü münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını söyleyen eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, “Büyük önderimiz askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması talimatını vermişti. Hükümetimiz bunu yapıyor. Ankara’da Trabzon günlerini yaptığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız diğer illerin milletvekillerine ‘Trabzon’dan bu işi öğrenin’ dedi. Ve orada ‘Trabzon ne zaman güleceğini ne zaman gürleyeceğini iyi bilir’ veciz cümlesini ifade etti. Trabzon’umuz bugün çok önemli bir eser daha kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Özlediğimiz birlik burada var”

Konuşmasında Trabzon’da sağlanan birlik ve beraberliğe dikkat çeken TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, “Trabzon denilince siyasi amblemler bir kenara bırakılır. Trabzon için çok önemli bir açılıştayız. İşte aradığımız özlediğimiz birlik ve beraberlik burada var. Burada bütün siyasi partilerimizin temsilcileri var, bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Burada Trabzon’umuzun gelecek nesillerinin ve bizim de kullanacağımız çok önemli bir parkın açılış töreninde hep beraberiz. 103 dönümlük bir alanda bütün her şey düşünülerek yapılmış olan bu park sayesinde Trabzon insanı burada nefes alacaktır. Biz 16-17 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye’mizde çevresel sorunlara duyarlı, yaşanabilir kentler, gelecek nesillere bırakmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Botanik insanlığa hizmet verecek”

“İnsanın yaşadığı şehirlerde insanlığa yakışan ortamlar oluşturmak gerekir” diyerek sözlerine başlayan Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Trabzon Botanik ve Doğal yaşam Alanı’nın bütün bölgeye hizmet vereceğini ifade etti. Yavuz, “Belediyemiz çok güzel bir çalışmaya imza attı ve güzel bir eseri ortaya koydu. Bütün bölgeye, insanlığa hizmet edecek olan, şehrimize çok önemli katkılar sunacak olan bu önemli eserin açılışını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncı yıldönümünde gerçekleştirmek nasip oldu. Emek veren gayret gösteren herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.