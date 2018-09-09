Trabzon Botanik’i 10 günde 12 bin kişi ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Trabzon Botanik ziyaretçi akınına uğruyor. 11 milyon TL’yi aşkın maliyetle tamamlanarak 30 Ağustos’ta hizmete açılan Trabzon Botanik’i 10 günde yerli ve yabancı 12 bin kişi ziyaret etti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon halkına verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Trabzon Botanik’in Karadeniz Bölgesi’nde ilk ve tek olma özelliği taşıdığını kaydeden Gümrükçüoğlu, bu alanın bütün Karadeniz’in cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Şehir merkezlerinde böylesi büyük yeşil alanlar oluşturmanın güçlüğüne değinen Gümrükçüoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Trabzon’umuza ismi ile özdeşleşecek önemli bir eser kazandırmış olduk. Trabzon Botanik zamanla adından çok daha sık söz ettirecektir. Yapacağımız çalışmalarla sahilden Trabzon Botanik’e yürüyüş yoluyla ulaşmak mümkün olacaktır. Trabzon Botanik, aynı zamanda bölgemizin, şehrimizin kültürünün her yönüyle sergilendiği bir yaşam alanıdır. Fındığın 21 çeşidinden Karadeniz’in folkloruna, yöresel ürünlerimizden Türk Sanat Musikisine kadar kültürümüz burada yaşatılacak ve sergilenecektir. Halkımızın ve şehrimiz misafirlerinin buraya gösterdiği yoğun ilgi ne kadar doğru bir çalışmaya imza attığımızı ortaya koymaktadır” diye konuştu.