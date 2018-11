Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Köseoğlu:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayşe Sula Köseoğlu, görev verilmesi halinde Trabzon'a ortak akılla yöneteceklerini söyledi.

Trabzon'un Türkiye'nin en özel kentlerinden biri olduğunu belirten Köseoğlu "Lider ruhlu, cesur ve girişimci insan kaynağına sahip bir şehir. Gerek Trabzon'da, gerek Trabzon dışında çok ciddi bir insan kaynağına sahip bir şehir. Coğrafi özellikleri, tarihi, kültürü, sanatı ve sporu ile marka değeri yüksek bir şehir. Tüm bu potansiyeli ortak akılla harmanlayarak gücüne güç katan bir enerjiye dönüştürmek, şehrin emini bir Belediye Başkanı olarak orkestra şefliğinde güzel bir musikiye dönüştürmeyi arzu ediyorum. Bu şehrin daha yaşanabilir bir şehir olması, göze ve gönüle hitap eden bir huzur kenti olması için yola çıktım” dedi.

"Ben makam mevki demeden her zaman Trabzon'a hizmeti önceleyen bir Trabzon sevdalısıyım"

TBMM 25. Ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili olarak görev yapan ve AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ayşe Sula Köseoğlu, ''Ben makam mevki demeden her zaman Trabzon'a hizmeti önceleyen bir Trabzon sevdalısıyım. Hizmetin en etkin insanlara ulaştığı ve somut icraatlarımızla fark yaratmaya imkan tanıdığı için şehrime Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kadın duyarlılığı, titizliği ve anne şefkatiyle fark yaratan icraatlar ortaya koymaya talibim. Kadınına, gencine, çocuğuna, esnafına her görüşten insanı kucaklayarak hizmet etme arzusundayım. ile makamı Trabzon ve ilçelerine en iyi hizmeti yapabileceğiniz bir makam. Trabzon halkı bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olarak vekalet verdi ve biz de elimizden gelen bütün gayreti şehrimiz için kullandık. Bildiğiniz gibi milletvekilliği talepler noktasında aracı olan, yani sorunları ilgili mercilere taşıyarak çözüm üretilmesine vesile olan bir makam. Ama belediye başkanlığı makamı icra makamı. Üç yıllık milletvekilliği dönemi Ankara bürokrasisini ve işleyişini yakından tanımak için büyük bir fırsat verdi Ve ciddi bir kazanım sağladı. Ayrıca bu süreçte 18 ilçenin tamamından gelen talepler her fırsatta ilçelerimizin her birinde ayrı ayrı yaptığımız kapsamlı programlar ilçelerin ve ilimizin sorunlarını en yakından bilme imkanını tanıdı. Elde ettiğimiz bilgiyi, deneyimi, tecrübeyi, enerjiyi, coşkuyu ve heyecanı yine Trabzon için kullanmak adına göreve talip olduk" diye konuştu.

"Belediyecilik bana göre tam da kadın işidir"

Kadın olmanın belediyecilikte farklı bir duyarlılık da getireceğini kaydeden Köseoğlu, “Belediyecilik bana göre tam da kadın işidir. Ancak ben sadece kadın olduğum için aday olmadım. Trabzon'da uzun yıllar sivil toplum çalışmaları ve iş yaşamında var olan bir kimliğim var. Ama kadınların toplumsal görevlerde daha etkin rol alarak katkı vermelerine daima öncülük ettim, bu görev de bu anlamda farkındalık sağlayabilecek bir görev. Biz biliyoruz ki; kadının olduğu yerde nezaket var, sevgi var, huzur var, estetik var, huzur var. Hepimiz Trabzon'da huzur ve mutluluk istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Başka Trabzon yok. Adaylığımızın açıklanmasından sonra binlerce insan bu şehre kadın eli değmeli diye destek ve sevgi mesajları gönderdi. Şehrime kadın eli değmesini istiyorum. Ben takım oyununa ve ortak akla inanıyorum. Trabzon olarak takım oyunu oynarsak, ortak aklı kullanırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Bir Belediye başkanı takımı iyi koordine edebilirse iyi bir takım oluşturursa, ortak aklı hayata geçirebilirse üstesinden gelemeyeceği problem olamaz" şeklinde konuştu.