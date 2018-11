Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Yıldırımhan'dan TTSO ve TTB'ye ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Mazhar Yıldırımhan, şehrin önde gelen iki STK'sı olan TTSO ve TTB'yi ziyaret ederek görev verilmesi halinde nasıl bir belediyecilik yapacağını anlattı.

AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan Eski Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, kampanya çalışmaları kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası'nı (TTB) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, “Öncelikle sizleri kutluyoruz. Başkan seçilirseniz Trabzon'da faydalı işler yapacağınıza inanıyoruz. Çünkü Trabzon'un her tarafını bilen bir insansınız. Her ne kadar son dönemlerde Ankara'da görev yapmış olsanız bile geçmişten beri de burada siyaset yapan birisiniz. Sizleri biliyoruz. Şehirde yaşayan bizler elbette şehrin başta ekonomisi olmak üzere, sosyal ve kültürel yaşantısının da gelişmesini arzu ederiz. Seçilecek olan bir belediye başkanının da özellikle ekonominin gelişmesi doğrultusundaki projelerin yönlendirilmesi noktasında şehrin ortak aklıyla hareket etmesi gerekiyor. En çok arzu ettiğimiz konu budur. Bu şundan önemlidir. Eğer şehirdeki ekonomik durum iyi ise şehir huzurludur ama ekonomi iyi değilse şehir huzursuzdur. Diğer taraftan ekonomi şehirde iyi ise yatırımlar da ona daha göre daha rahat ve iyi olacaktır. Yatırımları sadece devletten beklememek gerekiyor. Özel sektörün de önünü açmak gerekiyor. Bu da bildiğiniz gibi belediyelerin asli görevlerinden bir tanesidir. Bu bakımdan belediyenin özellikle özel sektörle iç içe olması bizlerin en büyük arzusudur. Bütün amacımız da budur. Sizlerin bu ilişkiyi rahat kuracağınızı çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

Borsa ziyaretinde konuşan TTB Başkanı Eyüp Ergan ise, “Attığınız bu adımda, girmiş olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Allah hayırlı etsin. Trabzon bizim ve biz Trabzon için çalışıyoruz. Trabzon'u her yerde en iyi şekilde temsil etmekle mükellefiz. Atalarımız bize nasıl bir Trabzon bıraktıysa biz de gelecek nesillere daha güzel bir Trabzon bırakmanın gayreti içinde olmalıyız. Bu işten kaçamayız. Elimizi bir şekilde taşın altına sokmalıyız. Siz böyle bir yola girdiniz. Bu noktadaki gayretiniz ve cesaretinizden dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

“TTSO ortak aklın ana motorudur”

Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Mazhar Yıldırımhan da Trabzon'un her köşesini her sorununu çok yakinen bildiğini belirterek “Geçmişte çok ciddi bir belediyecilik birikimimiz var. O dönem TTSO, TTB ve diğer STK'larla çok verimli bir işbirliğini yürüten sürecin içinde olduk. Trabzon'da belediye başkanı olmak tek başına hiçbir şey ifade etmez. Net olarak bunun bilincindeyim. Trabzon'da eğer ortak aklı biz her platformda ortaya çıkarmaz isek yaptığımız hizmetlerin toplum nezdinde sağlıklı bir karşılığı olmaz. TTSO'yu bu şehrin ortak aklında ana motoru olarak görüyorum. TTSO bünyesinde yapılan toplantılarda şehrin bütün sorunları ve yol haritası belirleniyor. Siyaset de buna kıymet veriyor. Bizim yol yürüyüşümüzün esası da ortak akıl üzerinedir. Topluma ya da STK'lara rağmen sağlıklı bir hizmet yapılabileceğini düşünmüyorum. Gerek uluslararası gerekse ulusal alanda TTSO'nun üstlendiği misyon şehir açısından çok önemlidir. Çünkü ticaret erbabının bu şehirde rahatlığı ve istihdam alanında açacağı alan belediye üzerindeki birçok yükü de alıyor aslında. Müsteşar yardımcısı olduğumuz dönemlerde sizinle de istihdam alanında çok ciddi bir işbirliği yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki istihdamla ilgili çalışmalarda TTSO büyük bir görev üstlendi. Bir sorumluluk anlayışı içerisinde bu görevini de yerine getirdi. Şayet belediye başkan adayı olur ve seçilir isek inşallah bu işbirliğini her anlamda en üst düzeye taşıyacağımızı düşünüyorum. Bu konuda yeterli birikim ve tecrübemiz var. Hem TTSO'da böyle büyük bir gelenek ve birikim var hem de bizler bugüne kadar takip ettiğimiz, öğrendiğimiz ve tecrübe ettiğimiz bir birikime artık sahip olduk. Nasıl yol yürüyeceğimizi, nasıl üreteceğimizi biliyoruz. Şimdi bir taraftan yerel ihtiyaçları karşılayacak hizmet mekanizmasını sağlıklı bir şekilde çalıştıracağız diğer taraftan da STK'larımızla bu kentler yarışında diğer şehirlerle yarışacak ortak yürüyüşü sizlerle birlikte ortaya koyacağız diye düşünüyorum. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı artık net olarak biliyoruz. İnşallah böyle bir yetki noktasına gelirsek bunu bütün Trabzon kamuoyu da yakından görecektir" şeklinde konuştu.