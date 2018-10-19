Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüğoğlu Katarlı iş heyetini kabul etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Katarlı iş adamlarından oluşan heyeti makamında ağırlayarak Trabzon'daki yatırım imkânları, şehirde gerçekleştirilen çalışmalar ve turizm faaliyetleri hakkında onları bilgilendirdi.

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD), Medeniyetler İttifakı Türkiye Direktörü Prof. Dr. Bekir Karlıağa ve Trabzonlu işadamı Abdulkadir Haliloğlu'nun davetlisi olarak Trabzon'a gelen Katarlı iş heyetini ağırlayan Başkan Gümrükçüoğlu, “Millet olarak, şehir olarak Katar'a ayrı bir muhabbetimiz var” dedi.

Ziyarete, Al Faisal Holding Yönetim Kurulu Başkanı H.E. Sheikh Faisal Bin Quassim Althani, oğlu H.E. Sheikh Turki Bin Faisal Quassim Althani ve Şirket CEO'su Kamel Agla ile şirket yetkililerinin yanı sıra TİSAD Başkanı Murat Cavga, TİSAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Medeniyetler İttifakı Türkiye Direktörü Prof. Dr. Bekir Karlıağa ve işadamı Abdulkadir Haliloğlu katıldı.

Trabzon'un, bölgesinin lider kenti olduğunu kaydeden Gümrükçüoğlu, “Şehrimizin turizm potansiyeli çok önemli boyutlara ulaştı. Bu alanda şehrimizde birçok yatırım gerçekleşti, gerçekleştirilmeye de devam ediliyor. Şehrimiz kamu yatırımları ile de ihya ediliyor. Tamamladığımız çalışmalarımızın yanı sıra devam etmekte olan çok sayıda projemiz var. Kentsel dönüşümlerle şehrimizi yenilediğimiz gibi bölgemizde ilk ve tek olma özelliği taşıyan çok sayıda yatırımı da Trabzon'umuza kazandırıyoruz” dedi.

Gümrükçüoğlu, Katarlılar'ı Trabzon hakkında bilgilendirdi

Katarlı heyete Trabzon hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, “Sümela Meryemana Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Camisi, Trabzon Botanik gibi birçok tarihi ve turistik turizm destinasyonları şehrimizde bulunuyor. Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt illeri şehrimizin çevresindedir. Trabzon, önemli bir İpek Yolu hattındadır. Trabzon'dan kalkan birisi Hazar Denizi'ne karayolu ile ulaşabiliyor. Karşıya geçtiğinde tüm Orta Asya'ya ulaşıyor. 2017 yılında Trabzon Havaalanına 4 milyon 150 bin kişi geldi. 41 ülkeye karşılıklı uçak seferleri yapılıyor. Şehrimiz uluslararası limana sahip. Güneydeki İç Anadolu'ya bağlanacak olan demiryolunun projesi ihale edildi. Şehrimizde üç tane üniversite var. Trabzon'umuz sağlıkta önemli bir merkezdir. Sağlık Bakanlığının eğitim araştırma hastaneleri, KTÜ'nün TIP Fakültesi Hastanesi şehrimizde bulunuyor. Trabzonspor, bu şehrin kulübü. Şehrimize gelen turist sayısı her yıl artıyor. Mesela 2016 yılında 1 milyon yabancı turist gelmiş Trabzon'a. Toplamda 3 milyon 56 bin insan Trabzon'u ziyaret etmiş. Şehrimizde 4 adet organize sanayi bölgesi bulunuyor. Üniversitemiz bünyesinde Teknokentimiz var” ifadelerini kullandı.

Al Faisal Holding Yönetim Kurulu Başkanı H.E. Sheikh Faisal Bin Quassim Althani ise değerlendirmesinde Trabzon'un hayranlık verici bir şehir olduğunu söyledi. Trabzon'u çok beğendiklerini dile getiren Althani, Başkan Gümrükçüoğlu'nu çalışmalarından ötürü kutlarken misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.