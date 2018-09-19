Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu STK temsilcileriyle görüştü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşerek istişarelerde bulundu.

Yaptıkları çalışmaları hakkında sivil toplum kuruluşları yetkililerini ayrıntılı olarak bilgilendiren ve onların sorularını yanıtlayan Başkan Gümrükçüoğlu, "Şehrimize çok sayıda önemli yatırım kazandırıyoruz. Hep birlikte, el ele omuz omuza şehrimize hizmet ediyoruz. Birbirinden önemli çalışmalara imza atıyoruz. Kentsel dönüşümlerden yol çalışmalarına, içme suyu-kanalizasyon yatırımlarımızdan vizyon projelere kadar birçok çalışmaya imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Trabzon'umuzda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik. Bunun öncüsü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” ifadelerini kullandı.