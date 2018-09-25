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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu'na AK Parti Genel Merkezi'nden ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi’yi makamında ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi'yi makamında ağırladı.


Yılmaz ve Revi'yi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendiren Gümrükçüoğlu, Trabzon'da tamamlanan çalışmaların yanında çok sayıda önemli yatırıma hızla devam ettiklerini kaydetti. Yılmaz ise Trabzon'un her geçen gün daha da geliştiğini ifade ederken Gümrükçüoğlu'nu çalışmalarından ötürü tebrik etti.

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