Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'da içme suyu ücretleri ile belediye toplu taşımacılığına kesinlikle zam yapmayacaklarını belirtti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nda (Meydan Parkı) hemşehrileri ile görüşen Gümrükçüoğlu, çalışmaları hakkında Trabzonluları bilgilendirdi. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde 16 yıldır şer odaklarına fırsat vermediğini ifade eden Gümrükçüoğlu, “Fırsatçılara karşı topyekün bir mücadele başlatmış durumdayız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu ve belediyemiz toplu taşıma ücretlerine kesinlikle zam yapmayacağız” dedi.

2009 yılından sonra Trabzon'a 130 yeni otobüs kazandırdıklarını ve toplamda 172 otobüslük filoyla Trabzon'a taşımacılık hizmeti verdiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, “Şimdi 3 adet daha çevre tipi otobüs alarak halkımızın hizmetine sunacağız. Artan yakıt fiyatları ve giderlere rağmen ulaşım ücretlerine zam yapmayacağız. Ulaşım ücretlerinin yanında içme suyu ücretlerimize de zam yapmayacağız. Ülkemiz genelindeki bazı belediyelerimizin içme suyu ücretlerinde indirime gittiğini görüyoruz. İndirim yapan belediyelerin tarife ücretlerinin bize göre yüksek olduğunu görüyoruz. Bize göre yüksek olan içme suyu fiyatlarını indiriyorlar. Ayrıca ilgili kamu kurumlarınca ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerimize içme suyunu ücretsiz vermeye devam ediyoruz. Bu tüm ülkemize örnek olan bir uygulamadır. Suya ve ulaşıma zam yapmadan hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hafif Raylı Sistem programa alınacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı oturumlarına devam edildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesini görüştüklerini ifade ederken, “Projeyi hazırlayıp bakanlığımıza iletmiştik. Sayın Bakanımız bütçe imkânlarını inceleyerek süreçte Trabzon'a kazandırılacağını belirttiler” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile gün boyu Trabzon'da temaslarda bulunduklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Gece 22.00'a kadar beraberdik. Bilindiği gibi Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi, belediyemizce hazırlanmıştır. Hazırladığımız projeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüze iletmiştik. Sayın Bakanımıza projenin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini tekraren arz etmiş oldum. Konuya vakıflar. Bütçe imkânlarını değerlendirip programa alacaklarını söylediler. Böylece biz bakanlığımıza borçlanmış olacağız. 20-30 yıl vade ile borçlanıp, modern şehirlerde olması gereken bu önemli eseri inşaallah şehrimize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Altındere vadisi yeni yaşam projesi

Öte yandan Maçka ilçesinin Altındere Vadisi'nde turizm için yapılması planlanan Altındere Vadisi Yeni Yaşam Projesi (kır kahvesi, kır lokantası, idari ve ziyaretçi merkezi yapımı işi) 2018 Performans Programına oy birliği ile dâhil edildi. Başkan Gümrükçüoğlu, “DOKA ile birlikte yürüttüğümüz bir proje bu. Sümela'ya çıkan Altındere Vadisi'nde yapılacak olan çok güzel bir çalışma bu. Sümela'da yapılacak olan teleferik için de iş ve işlemler tamamlandı. Onun da ihale hazırlıkları ile birlikte Altındere Vadisi'ndeki bu düzenlemenin turizme çok önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.