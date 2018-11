Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Mustafa Yaylalı, basın toplantısı düzenledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Mustafa Yaylalı, Türkiye'nin gelecekteki yerini anlayarak, Trabzon için hayaller kuracaklarını belirterek “İlk görevimiz Trabzon'un gelecek tasavvurunu kurgulamak olacaktır. Bu tasavvura bağlı olarak, her sektörü, her alanı içeren hızlı bir planlama sürecine gireceğiz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Mustafa Yaylalı, Trabzon'daki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına CHP Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygun'un Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına yönelik saldırı sonrasındaki sarf ettiği sözleri değerlendirerek başlayan Yaylalı, “Konuşmama gündemdeki bir konu ile başlayacağım. İsmini anmayacağım bir zatın biz Trabzon'lular hakkındaki sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak başlamak istiyorum. ‘Bugün çok mutluyum. Çünkü bu zamana kadar sevenlerimi görmeme engel olan kötü koşullar ortadan kaldırılmıştır. Arkadaşlar, beş sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük kanlı savaşına Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabaların kıymetli anısı, bilincimde sürekli canlı kalacaktır'. 15 Eylül 1924 tarihindeki ziyaretinde Gazi'nin bu sözlerine muhatap olmuş bir şehrin insanlarına kimsenin aşağılık sözlerle haksızlık etme şansı yoktur. Özür beklemiyor, kabul etmiyoruz. İlgili zâta kendi partisinin en güçlü yaptırımı yapmasını bekliyoruz. Savcılıkları da ayrıca göreve davet ediyoruz” dedi.

Gelecek tasavvuruna yönelik projeler hazırlıklarını dile getiren Yaylalı, “Bugüne kadar görev aldığım her kurumda gelecekte dünyanın nerede olacağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dünyadaki konumu ve Trabzon'un geleceği üzerine çalışmalar yaptık, fikirler geliştirdik. Bu ölçekteki gelecek tasavvuruna yönelik projeler hazırladık ve bunları kamuoyu ile paylaştık. Bu görev, bize verilmemiş olsa da, Trabzon gibi tarihin odak noktasındaki bir şehirde yaşamanın verdiği sorumluluktu. Bunda da çok önemli yollar kat ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin bu gelecekteki yerini anlayarak, Trabzon için hayaller kuracaklarını kaydeden Yaylalı, “2010 yılında kurduğumuz Trabzon - Erzincan Demiryolu Platformu sürecinde bize ‘Hayal görüyorsunuz!' diyenlerin bugün ‘Proje ne durumda?' diye soruyor olmaları sanırım doğru bir yolda ilerlediğimizin göstergesi olmuştur. Dünyanın geleceğini doğru ve iyi okuyacağız. Türkiye'nin bu gelecekteki yerini anlayarak, Trabzon için hayaller kuracağız. Hep birlikte bu gelecek tasavvuru içerisinde hayallerimizi birleştirerek “ortak akıl” süzgecinden geçirirsek, emin olun ki Trabzon, yeniden dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir. 30 yıl içerisinde dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışacak. Trabzon, her alanda bu tür öngörüler çerçevesinde doğru bir gelecek tasavvuru kurgulayabilirse ki bu mümkündür gelecekteki riskleri fırsata çevirebilir, mevcut fırsatlarını da buna eklediğinde yarışan şehirlerarasında yerini kolayca alabilir. Bu şehir tüm dinamikleri ile buna hazırdır. İlk görevimiz Trabzon'un gelecek tasavvurunu kurgulamak olacaktır. Bu tasavvura bağlı olarak, her sektörü, her alanı içeren hızlı bir planlama sürecine gireceğiz. Şeffaf, katılımcılığı esas alan, ciddi araştırma geliştirme faaliyetleri içeren, uygulanabilir bir plan, hepimizin geleceğe dair en önemli projesi olacaktır” şeklinde konuştu.

Ulaşım ana planını yapmakla işe koyulacaklarını vurgulayan Yaylalı, “Basit olarak anlatmak gerekirse, şu an gündemde olan, uygulama proje çalışmaları devam eden ve bir zamanlar ‘hayal kurmakla' suçlandığımız Trabzon - Erzincan Demiryolu, turizm ve kargo taşımacılığı için yapmak zorunda olduğumuz yeni havalimanı, geçtiğimiz Haziran ayında açıklanan havacılık ve uzay, savunma sanayi, nano teknoloji ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösterecek Türkiye'deki 5 büyük endüstri bölgesinden biri olacak olan Trabzon Yatırım Adası, çevre illerde işlenip Trabzon'dan taşınan ve taşınacak olan madenlerin, yatırım adasındaki, mevcutta ve kurulacak ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerindeki üretiminin uluslararası pazara aktarılacağı Trabzon Limanı'nı düşündüğümüzde şehrimizin bu gelişime hazır olması için planlamanın önemini anlamış oluruz. Bahsettiğimiz plan çerçevesinde karayolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu, boru hatları, yaya, bisiklet ve diğer tüm vasıtaları içeren ulaşım ana planını yapmakla işe koyulmalıyız. Ana planla toplu taşıma, yaya, bisiklet, özel araç erişimini kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamalarını, tüm trafik planlarını, bunlara uygun düzenlemeleri yapmalıyız. Bugüne kadar yaptığımız ve bir kısmını görev yaptığımız kurumlarda kamuoyu ile paylaştığımız, Of - Beşikdüzü arasında Güney Çevre Yolu, yine Of-Beşikdüzü arasında etaplanarak hayata geçirilecek hafif raylı ve bütünleşik taşıma sistemleri bu gelecek tasavvurunun bizi yapmak zorunda bırakacağı yatırımlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşümde dünyanın ve ülkemizin tartıştığı yeni ve farklı modeller üzerinde durulmalıdır” diyen Yaylalı, “Trabzon, bu açıdan da kendine has özellikleri olan, arazi yapısı ve bunun getirdiği değerli gayrimenkuller, geçmiş 50 yılın biriktirdiği farklı sorunlar gibi ekonomik, sokak ve mahalle kültürünün, komşuluk ilişkilerinin kaybettirilmemesi veya yeniden kazandırılması gibi sosyal etkenleri öne alan bir Kentsel Dönüşümde Trabzon Modeli oluşturulmalıdır. Bu sayede doğru finans yöntemleri de gelişecektir. Yaşanabilir şehirlerin vazgeçilmezi olan kolay ulaşımın yanında sağlıklı doğal çevre ve kentsel donatı alanları konusunda Trabzon'un geleceğe dönük kolay adımlar atabileceğini görüyoruz. Kentsel donatı alanlarının yenilikçi bakışla yaşama kazandırılması için çalışmalar yaparsak, yaşanabilir şehir üzerinden de marka değeri oluşturabiliriz. Yıllardan beri bulunduğumuz tüm kurumlarda derdi ile dertlendiğimiz, sorunlarını çözmek için sürekli fikirler ve projeler geliştirdiğimiz, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için geliştirmeye çalıştığımız Trabzon'umuz için onlarca fikir ve proje ile biz hazırız. Ortak akıl sürecini doğru işletip, artık fikri olan herkes ve projeleri hazırlayanlarla hep birlikte, yönetim sürecinin de sorumluluğunu üstlenmek için ilk olarak bahsettiğim görevlerimden ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adaylığı için başvurdum. Medeniyetlerin geçiş ve bazen de gelişim noktası olmuş, Fatih'in fethederek kutlu müjdenin İstanbul ile birlikte tamamlayıcısı gördüğü, 22 yıl burayı yöneten ve Selim'i Yavuz yapan, Sultan Süleyman'ı dünyanın Kanuni'si yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başta belirttiğim sözlerine mazhar olan ve ayrı bir değer atfettiği Trabzon'un icraat makamına talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023, 2053 ve 2071 vizyonları ile tam örtüşen yukarıda saydığımız şehre, ülkeye ve dünyaya bakışımızı, bugüne kadar bizi yetiştiren, bize yatırım yapan şehrimize yansıtmak en büyük hedefimizdir. Allah, bizim ve şehrimizin hakkında hayırlısı ne ise onu nasip etsin. Allah, hatadan muhafaza eylesin. Olursa hatamızı söyleyecekleri yanımızdan eksik etmesin" dedi.