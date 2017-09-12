Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı oturumları başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ilk meclis oturumunda son bir aylık dönem içindeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 11 Ağustos’ta Maçka’da yaşanan hain saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i anarak meclis oturumlarının açılışını yapan Gümrükçüoğlu, “Şehrimizde yaşanan bu hain olay hepimizi derinden yaralamıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine, şehrimize ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Devletimiz ve milletimizin kararlı tutumu ile bölücü terör örgütlerinin kökü kazınmaktadır. Bu yolda devletimizin kararlı tutumu, son terör örgütü üyesi imha edilene kadar devam edecektir. Hain terör örgütü üyesi kalleşler devletine, milletine, maneviyatına, mukaddesatına ilelebet sarsılmaz bir bağ ile bağlı olan Trabzon’umuzda, Maçka’mızda, dağlarımızla, inlerinde yok edilecektir. Trabzon halkının terörü kendi içinde asla barındırmayacağını yaşanan son olay bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vesile ile ülkemizin her noktasında terör ile mücadelesini sürdüren şanlı Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunarken şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Başımız sağolsun” diye konuştu.

Başkan Gümrükçüoğlu, Eylül ayı ilk Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarla il genelindeki yatırımlar hakkında bilgiler vererek, meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı.