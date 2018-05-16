Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İsrail telin edildi

Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “İki aydır Filistin’de topraklarının işgalini ellerinde herhangi bir silah olmadan protesto eden Filistin’in asıl sahiplerinin, tarihten beri orada yaşayanların bu demokratik davranışlarına kurşunla karşılık veren, üzerlerine çeşitli bombalar atan ve onları hunharca öldüren israil ve başta ABD olmak üzere tüm işbirlikçilerini şiddetle lanetleyerek telin ettiğimizi duyurduk. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’de bulunması sırasında son günlerde olan boyutu ve şiddeti akıl almaz seviyelere ulaşmış olan katliamın protestosunu oradan başlatmıştır. Tüm yurtta eş zamanlı protestolar sürdürülmektedir. Bu hafta 18 Mayıs Cuma günü İstanbul Yenikapı’da milletimizin bir araya gelmesi ile birlikte büyük bir hürriyet ve katliam protestosu ve insanlığı adalete destek olmaya davet eden toplantı gerçekleştirilecektir. Bu konuda aziz milletimizin 81 milyonu ile birlikte bu katliama başından beri insanlık için, adalet için karşı çıkmasını sürdürdüğünü görüyoruz. Bütün insanlığı insani vicdanın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisindeki tüm siyasi partilere mensup Meclis üyelerinin ortak imzasıyla verilen bildiri ile İsrail ve ABD kınandı. Meclis üyeleri adına bildiriyi AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Said Gürsoy okudu.