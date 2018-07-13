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13 Temmuz 2018 17:43

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz’da vatandaşları ücretsiz taşıyacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu geçen yıl olduğu gibi bu yılda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Trabzon’da tüm otobüs hatlarında ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz’da vatandaşları ücretsiz taşıyacak

13 Temmuz 2018 17:43


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, Türk Milletinin 15 Temmuz 2016’da destan yazdığını ifade ederek, “Milletimiz 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde meydanlardan bir kez daha tüm dünyaya istiklalini haykıracaktır. 15 Temmuz 2016’ların tekrar yaşatılamayacağını ama o geceyi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha bütün dünyaya haykıracağız. Bunun için 15 Temmuz Pazar günü geçen yıl olduğu gibi belediyemizin tüm otobüsleri Trabzon’umuzun her noktasında ücretsiz olarak taşımacılık yapacak, halkımızı meydanlara taşıyacaktır” dedi.


Vatandaşları 15 Temmuz Pazar günü yapılacak etkinliklere davet eden Gümrükçüoğlu, “15 Temmuz 2016 tarihinde hainler tarafından yapılmak istenen kanlı darbe girişimine karşı sayısız kahramanlık destanlarının yazıldığı ve milletin zaferi ile sonuçlanan bu gecenin ikinci yıl dönümünde bütün hemşehrilerimizi saat 18.00’da Öğretmenevi önünden başlayacak olan 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda (Meydan Parkı) yapılacak olan programlara katılarak, birliğimizi ve bütünlüğümüzü dünyaya bir kez daha ilan etmeye saygılarımızla davet ediyoruz” diye konuştu.




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