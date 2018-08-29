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29 Ağustos 2018 17:54

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gamze’nin çağrısına kayıtsız kalmadı

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Gündoğan Mahallesinde yaşayan ve yıllardır kas erimesi hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Gamze’nin engelli aracıyla tedavi için hastaneye gittiği yol Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gamze’nin çağrısına kayıtsız kalmadı

29 Ağustos 2018 17:54


9 yaşındaki Gamze, engelli arabasıyla evin dışında gezemediği için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na çağrıda bulundu. Bu çağrıya kulak veren Başkan Gümrükçüoğlu da Avcı ailesinin evine ulaşan yolun ve evin çevresinin asfaltlanması için talimat verdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesince yapılan çalışma ile sorun ortadan kaldırıldı. Kas erimesi hastalığıyla mücadele ettiği için sık sık hastaneye ve yüzme terapilerine gitmeye ihtiyaç duyan Gamze, yolun asfaltlanmasıyla birlikte yağışlı havalarda aile bireylerinin sırtında araca gitmek zorunluluğundan kurtulmuş oldu.


9 yaşındaki Gamze’nin artık rahatlıkla hastane ve yüzme terapilerine gidebildiğini ve evinin dışında gezinebildiğini ifade eden Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayar, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Talebimize anında yanıt verdiler. Mahallemizde ayrıca asfaltlama ve betonlama çalışmaları da gerçekleştirdiler. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz” diye konuştu.




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