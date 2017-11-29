Yemekte katılımcılarla tek tek ilgilenen Başkan Gümrükçüoğlu Trabzon Büyükşehir Belediyesinin meclis üyeleri ve tüm çalışanları ile bir bütün olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sera Gölü Tesislerindeki yemekte konuşan Başkan Gümrükçüoğlu, “Bu akşam burada çok güzel bir Trabzon birliktelik görülüyor. Hepimiz bundan son derece sevinçliyiz. Omuz omuza olduğumuzu birbirimize karşı muhabbet, sevgi ve saygı içerisinde olduğumuzu bu tablo gösteriyor. Burada siyasi parti ayrımı gözetmeksizin belediyemize emek verenlerin hepsinin yan yana kol kola olduğunu görmek aslında Türkiye içinde çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Gerçekten dördüncü yılını tamamlamakta olduğumuz 2014 seçimleri sonrasında bu kadar güzel bir mecliste çalıştığım için ben Allah’a çok şükrediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada inşallah hiçbirimiz birbirimizin kalbini kırmayacağız. Trabzon için, şehrimizin menfaatleri için yine el ele omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TİSKİ’nin 2018 yılı performans ve bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra bir araya gelen idareciler ile meclis üyeleri davetinden ötürü Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür ettiler.