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05 Mayıs 2018 18:01

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde “Sıfır Atık Projesi” başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ülke genelinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde uygulanmaya koyuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde “Sıfır Atık Projesi” başladı

05 Mayıs 2018 18:01


Sıfır Atık Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesine ait yerleşkelere; atıkları ayrı toplamak ve tekrar ekonomiye kazandırmak amacıyla geri dönüşebilen atıkları, atık pilleri ve Toprak Laboratuvarından çıkan kimyasal atıkları toplama noktaları oluşturuldu. Bu noktalarda toplanan atıklar geçici depolandırıldıktan sonra; değerlendirilebilir atıklar çevre lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyenler ise çevre lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecek.


Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yazışmalarında kağıt kullanımını azaltmak ve israfı önlemek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılıyor. Böylelikle gereksiz kâğıt kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında kullanılan “Sıfır Atık Projesi”nin diğer kamu kurumlarında da uygulanması için gerekli desteğin verilmesi planlanıyor.




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